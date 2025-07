Forbidden fruit anticipazioni dal 4 all’8 agosto: Ender e Sinan scappano insieme?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Forbidden fruit che i telespettatori avranno modo di vedere da lunedì 4 a venerdì 8 agosto sui teleschermi di Canale 5. Yildiz deciderà di lasciare la tenuta Argun e trasferirsi nel suo vecchio appartamento dopo essere stata accusata da Ender di aver incastrato Halit. Stando alle anticipazioni di Forbidden Fruit si apprende che Ender apparirà sempre più diabolica. La donna manipolerà Zehra, convincendola che Halit ha divorziato da lei per colpa di un presunto legame con Sinan. Ender consiglierà alla ragazza di fingere un incidente pur di fare pace con suo padre Halit.

Forbidden fruit anticipazioni: Ender e Sinan pronti alla fuga

Le anticipazioni di Forbidden Fruit riguardanti le nuove puntate in onda dal 4 all’8 agosto in prima visione su Canale 5 rivelano che Halit dimostrerà di non voler perdere Yildiz. Per questa ragione, l’imprenditore organizzerà un falso rapimento. L’uomo chiederà ai suoi uomini di portare sua moglie su di un’importante imbarcazione. Sarà qui che Halit confiderà a Yildiz di non volerla perdere, tanto da stracciare i documenti del divorzio davanti ai suoi occhi. Nel frattempo, Ender e Sinan decideranno di scappare insieme. I due continueranno a tenere la loro storia d’amore all’oscuro di tutti. Yildiz, invece, proverà a sottrarre del denaro ad Halit truffandolo con la carta di credito. Una settimana ricca di colpi di scena per gli amanti della serie tv made in Turchia.