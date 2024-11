Tempesta d’amore anticipazioni a venerdì 29 novembre, Valentina aiuterà Otto?

Grazie alle anticipazioni di Tempesta d’amore, da lunedì 25 a venerdì 29 novembre 2024, scopriamo che Otto riuscirà a ottenere la pietà di Valentina mentendo. La giovane venderà a Yvonne un prezioso orologio per aiutare il ragazzo.

Eleni e Leander lavoreranno insieme all’evento benefico di Imani

Julian si renderà conto che tutte le foto da lui scattate per il progetto di Eleni hanno proprio la ragazza come obbiettivo. Vanessa assicurerà a Max che lei e Carolin non hanno mai pensato a un trasferimento in Austria. Le due donne capiscono che si tratta di un sogno che si realizza…

Otto minaccerà di raccontare a Noah tutta la verità su Greta se quest’ultima non gli consegnerà il denaro. La ragazza si rivolgerà alla propria banca, ma Noah lo scoprirà, le sue conclusioni saranno sbagliate.

Eleni capisce che Julian si è innamorato di lei

Imani consiglierà all’amica di provare a capire se Julian ricambia i suoi sentimenti. Alexandra presterà soldi a Noah, pensando che la sua fidanzata abbia debiti. Greta verrà sopraffatta dai sensi di colpa. Vanessa e Carolin otterranno inaspettatamente un appuntamento in comune per sposarsi. Così inizieranno a organizzare le nozze.

Tra Eleni e Julian ci sarà un bacio, la ragazza si sottrarrà e spiegherà di volere solo un’amicizia. Julian, deluso, deve accettare la situazione. Greta deciderà di confessare a Noah tutta la verità. La ragazza scoprirà per caso che il suo ricattatore sta ingannando anche Valentina. Le due donne ricercheranno il giovanotto.

Max è a pezzi per le imminenti nozze di Vanessa e Carolin

Max si sfogherà con Imani, che è felice all’idea di sposarsi, il fitness trainer si dichiarerà. Lei, però, lo anticiperà con una richiesta impensabile. Eleni spererà che la sua amicizia con Julian non venga rovinata, nemmeno dai sentimenti di quest’ultimo per lei. La fatalità vorrà che il ragazzo dovrà lavorare a uno shooting fotografico con lei e Leander.

Greta e Valentina troveranno Otto a pezzi e lo soccorreranno, accompagnandolo in una baita. Noah non saprà più cosa pensare. Che accadrà a questo punto?