Un Posto al Sole ecco chi è uscito di scena in questi anni

Un Posto al Sole e la soap più longeva fino a ora. Vediamo chi è uscito di scena in questi anni e chi potrebbe ritornare? Nella soap ambientata a Posillipo molti sono stati gli addii e Vari protagonisti, per un motivo o per un altro hanno fatto ritorno

Un Posto al Sole durante glianni di trasmissione, ha visto molte uscite di scena e tante new entry. Vediamo insieme chi è entrato e chi invece non fa più parte del cast. Le soap sono prodotte per la televisione, in questo caso dalla RAI.

La soap è un prodotto televisivo che la Rai ha prodotto, tra i più storici della televisione italiana. Ambientata a Napoli, sempre raccontato le numerose vicende dei protagonisti. La serie si è contraddistinta per il suo tono di commedia. Molti volti noti lo hanno fatto per poter dedicarsi ad altre attività lavorative.

Personaggi di Un posto al sole

Franco Boschi, interpretato da Peppe Zarbo, è uscito di scena nel 2023 insieme alla moglie Angela e alla figlia Bianca, con 27 anni di collaborazione. Valeria Paciello ha invece annunciato l’addio a inizio 2025, anche se è stato lasciato uno spiraglio di speranza nei fan, che potrebbero vederla presto nel corso della serie. Micaela Cirillo, che potrebbe presto fare ritorno nel cast dopo un periodo di assenza.

Arianna Laudi (Samanta Piccinetti), Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) e Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli), Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti), Otello Testa (Lucio Allocca), scomparso più volte, pur pilastro storico della serie. Anche Nina Soldano (Marina Giordano) ha avuto periodi di assenza, ma è sempre tornata. L’attore Gigio Morra è invece venuto a mancare nel 2024.

Personaggi tornati a Un posto al sole

Sono tornati: il dott. Luca De Santis (Luigi Di Fiore), dopo quasi 20 anni di assenza. E’ apparso nuovamente nel 2023 ed è diventato una figura centrale della soap, la sua storia con Giulia Poggi e per la malattia che lo ha colpito.

Chiara Petrone , interpretata daAlessandra Masi è tornata più volte nel corso degli anni: prima nel 2021, poi nel 2023, nel 2024 e di nuovo nel 2025. Claudia Costa (Giada Desideri) ha invece fatto ritorno nel 2024-2025 e il suo rientro ha scombussolato gli equilibri, tra Guido e Mariella. Non dimentichiamo: Vittorio Del Bue (interpretato da Amato D’Auria), Gianluca Palladini e Bianca Boschi (interpretata da Sofia Piccirillo).