[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Protesta a Vieste durante la manifestazione “Il Libro Possibile”: “La salute è un diritto”

Nessun comando, richiesta o pressione per la rimozione dello striscione “La salute è un diritto” è giunto da questa amministrazione durante il Festival “Il Libro Possibile”.

Anzi, riteniamo che il diritto alla salute sia un principio sacrosanto, da difendere e garantire, non da oscurare. Siamo accanto ai cittadini, condividiamo il loro disagio e le loro rivendicazioni.

Come amministrazione, ci battiamo ogni giorno – in tutte le sedi istituzionali – per un’assistenza sanitaria accessibile, dignitosa, giusta. Per dare un segnale chiaro e pubblico, proponiamo al Comitato “La Sanità Negata” di esporre quello stesso striscione dal balcone del Municipio accanto alla bandiera tricolore. Perché la salute non si rimuove. Si difende. E noi vogliamo urlarlo a gran voce perché senza la tutela della salute nulla ha senso.

Lo ha scritto il Comune di Vieste sulla pagina Facebook Ufficiale.