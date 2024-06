Tempesta d’amore puntate dall’1 al 5 luglio 2024

Tempesta d’amore e le puntate dall’1 al 5 luglio 2024, trasmesse da Mediaset, mostrano la voglia di sincerità. In mezzo a tanti imbrogli e colpi di scena, Carolin chiederà a Vanessa se pensa veramente di trasferirsi insieme a lei a Copenhagen. La Sonnbichler capirà, a questo punto, di non voler lasciare Bichlheim, ma come farà a confessare la verità alla fidanzata?

Tempesta d’amore puntate, prima settimana di luglio 2024, anticipazioni

Eleni sta spiando Alexandra e Christoph per volontà di Markus. Leander capirà che la donna amata sta nascondendo qualcosa, in questa situazione e si trova a disagio. Nel frattempo, Werner e Christoph scopriranno che Erik non agisce lealmente ma inganna di Erik.

Quindi vorranno che lui restituisca loro il denaro, guadagnato con la frode con la vendita della porzione di bosco ereditata. Michael consolerà Valentina triste per la sua storia con Fabien. Avrà da questo, involontariamente, inizio ad un momento di grande intimità…

Vanessa spera che Max non voglia trasferirsi in Danimarca

Vanessa fornirà una scusa a Max per rimanere a Bichlheim. A sorpresa, però, il fitness trainer sembrerà essere d’accordo con la sua partenza. Intanto, Alexandra ed Eleni si riavvicineranno, lavorare insieme favorirà i sensi di colpa della giovane.

Schwarzbach penserà di “spiare” più nessuno. Casualmente assisterà ad una conversazione tra Christoph e Krüger… che succederà? Valentina è molto combattuta. Il suo cuore non sa decidersi tra la necessità di dimenticare Michael e la speranza che quest’ultimo possa ricambiare i suoi sentimenti.

Shirin confiderà a Gerry di avere il terrore e non voler procurare altri incidenti in cucina

La paura è di mettere in pericolo i suoi cari. Il ragazzo proverà a tranquillizzarla, ma non passerà molto tempo che la Ceylan verrà ancora sconvolta dal panico… Leander salverà Eleni dalla situazione creatasi con Christoph, ma quest’ultimo intuirà che la ragazza ha ascoltato la sua conversazione con Krüger…

LEGGI ANCHE: La Promessa anticipazioni puntate future, Carlos lascerà Candela?

Erik dovrà vendere le proprie quote del Caffè Liebling per saldare i propri debiti. André, però, si approfitterà della situazione e determinerà il prezzo a proprio vantaggio… Valentina nutrirà la speranza che Michael la veda davvero donna, ma si renderà conto che il medico invece la considera una figlia. Disperata, la ragazza confiderà a Werner le proprie sofferenze d’amore…

Tempesta d’amore anticipazioni

Gerry prometterà a Shirin di non lasciarla più sola, ma dovrà allontanarsi per qualche minuto. Quando rientrerà a casa, troverà la fidanzata disperata. E così, per starle accanto, si metterà in malattia. Christoph non vuole fare pressione a Eleni e si avvicinerà a lei. La ragazza, però, vuole conoscere la verità!

Erik è sempre più in ansia per Krüger e chiederà aiuto allo stesso Christoph. Poco dopo, però, a Vogt si presenterà un’occasione molto lucrativa… Werner è estremamente preoccupato per Valentina, che però lo rassicurerà.

Eleni non crederà alla versione che Christoph le ha raccontato e affronterà Alexandra

Quest’ultima sta mentendo ancora, la ragazza quindi, deciderà di chiarire con Markus. Arriverà alla verità?

Gerry proverà ad aiutare Shirin a diventare autosufficiente, ma non avrà alcun successo… Max capirà di voler lottare per il proprio futuro con Vanessa, grazie a Christoph. Egli chiederà a quest’ultima di non partire per Copenhagen! Lei lo ascolterà?

Il signor Dremel vuole che Vogt seduca sua moglie, in cambio di 100.000 euro! Erik, dopo avere superato lo shock, inizierà a prendere seriamente in considerazione l’offerta: sarebbe la soluzione ai suoi problemi economici! Eleni è talmente delusa dai suoi genitori da voler lasciare Bichlheim. Prima, però, deciderà di fare un’ultima visita alla roccia che la lega a Leander. Entrambi avranno la stessa idea!