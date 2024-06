La Promessa anticipazioni puntate future, Carlos lascerà Candela?

La Promessa e le sue anticipazioni rivelano che Candela rimarrà da sola, Carlos improvvisamente se ne andrà. Cerchiamo di capirne il motivo. La cuoca sta cercando di rifarsi un’esistenza diversa, questo l’ha spinta ad allontanarsi dalla Tenuta. Tuttavia una delusione d’amore sta arrivando, il suo “fidanzato” Carlos Orengo la lascerà, per quale motivo?

La Promessa anticipazioni puntate future, delusione d’amore in arrivo per Candela Garcia

Teresa Quintero che interpreta Candela, nelle prossime puntate italiane de La Promessa cercherà di rifarsi una vita molto lontana dalla tenuta. Purtroppo la cuoca verrà lasciata dal “fidanzato” Carlos Orengo (Ramon Ibarra) per un motivo ritenuto valido da lui. Quale sarà?

La Garcia accetterà di sposare Carlos, purtroppo il futuro sposo sarà felice, ma chiederà altro alla sua futura sposa. La storyline si movimenterà non poco e, dopo essersi presa del tempo per decidere quale risposta dare, si ritroverà nel buio più profondo.

Carlos non se la sentirà di far partire da sola la propria erede

Casilda, figlia di Carlos ha da poco ottenuto un lavoro al nord della Spagna, Carlos non se la sente di far partire da sola la propria erede e chiede a Candela se, diventati marito e moglie, lo seguirà in Spagna.

La Garcia accetterà dopo un parecchia indecisione, nel frattempo cercherà i consigli della fidata Simona Martinez che rappresenterà per lei anche una grande insidia. Candela capirà infatti di dover cercare di stabilire un contatto con Casilda, la sua futura figliastra…

La Promessa, trame: Candela cerca di conoscere Casilda

Conoscere Casilda, apparirà subito rischioso, dato che Candela infatti sa che per tanto tempo la ragazza ha maltrattato Carlos, arrivando addirittura a procurarle male. Candela proverà accetterà un invito a cena di Carlos per poter conoscere meglio la giovane.

Candela cercherà di nascondere a Carlos tutto il suo malcontento, ormai mancherà pochissimo al loro trasferimento al nord della Spagna. Carlos si renderà però conto di tutto quanto e agirà in maniera imprevedibile.

La Promessa, trame, ecco che farà Carlos

Esattamente nel giorno in cui la coppia aveva programmato la partenza, Carlos invierà una lettera a Candela. Nella missiva, l’uomo ribadirà alla domestica tutto il suo amore, ma aggiungerà che non se la sente di continuare la relazione. Con Casilda non andrebbe d’accordo e la giovane è molto addolorata per dover lasciare tutti i colleghi de La Promessa, lei considera la sua famiglia.

Carlos prenderà dunque la decisione di troncare la relazione, per non farle del male in futuro. Lei ci resterà malissimo quando comprenderà che l’uomo è partito senza di lei, dopo averla salutata con una semplice lettera. Candela così rimarrà in scena, addolorata e delusa per Carlos, che accadrà in seguito?