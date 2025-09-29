Tempesta d’amore, nuove puntate al 10 ottobre 2025

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Eccoci alle anticipazioni di Tempesta d’amore, relative alle puntate dal 6 al 10 ottobre 2025. Tonia Intende consolare Helene per il presunto divorzio di quest’ultima da Günther. Le due donne trascorrono la giornata insieme, fino a quando la Richter non si tradisce, che succederà?

Natalie e Vincent iniziano una relazione senza impegno

Ana si reca al podere dei Thalheim per capire dove potrebbe investire il denaro di Wilma. Intanto Michael è decisoa trasformare Nicole bravissima nelle freccette, finirà però per sfinirla. Gli allenamenti a cui la sottopone sono troppo pressanti e impegnativi.

Nicole aiuta Ana nel a riportare il podere dei von Thalheim al vecchio splendore. Günther organizza una sorpresa romantica per Tonia, che però preferisce la compagnia di Helene a quella del fidanzato! Michael e Theo decidono uniranno le forze per una nuova sfida professionale.

Philipp si offre di supportare Ana nel suo progetto di ristrutturazione

Philipp ristruttura il podere dei von Thalheim con Ana. Mentre sono in strada per recarsi ad un importante appuntamento, i due hanno un incidente. Katja scopre che il suo vigneto preferito è in vendita e inizierà a sognare di acquistarlo. Quando Werner lo scoprirà, farà un passo verso la cugina.

Erik si rassegnerà alla poca competitività di Nicole. In seguito, però, quest’ultima lo sorprenderà. Nonostante l’incidente, Ana e Philipp riescono a portare avanti il loro progetto di ristrutturare il podere dei von Thalheim. Vinto dai sentimenti per la fidanzata, Brandes le farà un’inaspettata proposta di matrimonio.

La proposta di matrimonio

Günther prova ballerà con Helene, riaccendendo involontariamente i sentimenti della donna per lui. Ana accetterà felice la proposta di Philipp e si prepara a vivere insieme all’uomo che ama. Nicole continuuerà a temere che Brandes non sia l’uomo giusto per lei.

Yvonne si assicura di battere Erik al torneo di freccette. Ci saranno conseguenze? Tonia capirà che Helene è innamorata di Günther, Alfons proverà a convincere quest’ultimo a terminare la sua farsa. Günther rimane fermo sulle proprie posizioni, ma finirà poco dopo per tradirsi.

Erik e Nicole vinceranno il torneo, le conseguenze saranno sorprendenti. Vincent inizierà a presentare ufficialmente Natalie come sua fidanzata, quest’ultima sarà molto felice. Intanto, però, alle scuderie avviene un incidente… , di che si tratta?