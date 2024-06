Tempesta d’amore news Markus lascia Alexandra per Christoph!

Chi l’avrebbe detto che in Tempesta d’amore news Markus rinunciasse ad Tempesta d’amore news Markus lascia Alexandra? Eppure questo è quanto dicono le anticipazioni, un colpo di scena sta arrivando per Christoph!

Tempesta d’amore, Alexandra ha capito chi davvero ama

Alexandra (Daniela Kiefer), suo marito Markus (Timo Ben Schöfer) e Christoph (Dieter Bach) avevano formato un triangolo amoroso. La relazione della moglie con Saalfeld, negli episodi italiani di Tempesta d’amore saranno ostacolati da Schwarzbach. Ecco che succederà improvvisamente nelle puntate di Sturm der Liebe, trasmesse in Italia su Rete 4.

Tempesta d’amore, puntate italiane: Alexandra sceglie Christoph

La love story tra Alexandra e Christoph, benchè siano fatti l’uno per l’altra, non è sicura e si mostra molto altalenante. Da molte settimane, però, Alexandra ha capito che è Christoph l’uomo della sua vita. Deciderà dunque di chiudere il matrimonio con Markus. Quest’ultimo non intende lasciarla andare.

LEGGI ANCHE: Il Paradiso Delle Signore anticipazioni bomba per Matilde e Vittorio

La donna che ama non ricambia più i suoi sentimenti, Schwarzbach ricatterà la moglie e la minaccerà di distruggere la sua vita. I due amanti non staranno lontani! Alexandra capirà di non poter lottare contro i propri sentimenti, cederà quindi alla passione con l’albergatore. Da quel momento la donna deciderà di lottare per l’uomo che ama, a qualsiasi costo!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus lascia libera Alexandra

Christoph indagherà per scoprire con cosa Markus la stia ricattando, Alexandra scriverà una lettera a cuore aperto al marito in carcere, ringraziandolo per gli anni trascorsi insieme e lo implorerà di lasciarla andare.

Inizialmente l’uomo risponderà di no e telefonerà alla moglie, furioso, ribadendo di non avere nessuna intenzione di darle il via libera per una nuova vita. In seguito, Alexandra farà notare al marito che, se le porte della prigione si aprissero anche per lei, Eleni dovrebbe affrontare la sua riabilitazione da sola.

Markus preoccupato per la figlia primogenita, dirà alla coniuge di essere disposto a lasciarla libera! Davvero rispetterà la parola data? Vedremo.