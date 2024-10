Nelle anticipazioni tedesche di Tempesta d’amore, assisteremo a una nuova stagione. La love story tra Ana Alves e Philipp Brandes ha accontentato tutti i fan con un lieto fine. Sturm der Liebe avrà dei nuovi protagonisti in primo piano. Tempesta d’amore mostrerà Maxi e Henry nella 21esima stagione

Tempesta d’amore in Germania mostrerà un gran finale

La stagione numero 20 si concluderà con le nozze di Ana e Philipp. Una nuova coppia di protagonisti otterranno il testimone. Maxi Saalfeld (Katharina Scheuba) e Henry Sydow (Elias Reichert) saranno in primo piano.

Maxi Neubach, in seguito assumerà il cognome “Saalfeld”. Si tratta della figlia di Katja, cugina di Werne amata alla follia da Markus (Timo Ben Schöfer). Giovane medico di professione, la donna raggiungerà l’hotel Fürstenhof dove terminerà la sua tesi di dottorato. La ragazza metterà in grave pericolo la sua carriera per un errore molto pericoloso.

La giovane si recherà ad un casinò, dove conoscerà un giovane uomo Henry

Di lui si innamorerà perdutamente. Peccato che l’affascinante sconosciuto svanirà nel nulla dopo poco tempo, il destino ricongiungerà le strade dei due ragazzi proprio al Fürstenhof.

Da lì nascerà una lunga e appassionante storia d’amore che coprirà tutta la ventunesima stagione di Tempesta d’amore. Mille saranno gli ostacoli da superare, addirittura una nuova terribile dark lady farà la sua comparsa! Intanto Tempesta d’amore mostrerà Maxi e Henry nella 21esima stagione

Scopriremo di chi si tratta a breve!