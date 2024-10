La Volta Buona: ospite paragona la Marini alla strega di Biancaneve

Durante l’ultima puntata de La Volta Buona, un’ospite ha fatto un commento inappropriato su Valeria Marini. Si tratta della signora Giuliana Longari, la quale ha affermato: “Sembra la strega di Biancaneve”. Giuliana non si era resa conto di essere in diretta. La conduttrice Caterina Balivo è dovuta intervenire prontamente affinché la situazione non degenerasse.

Nuova polemica a La Volta Buona

Dopo la recente frecciata di Pamela Prati riguardo a chi fosse “la prima donna del Bagaglino” tra lei e Valeria Marini, una nuova polemica si accende! Questa volta è Giuliana Longari, ospite a La Volta Buona e storica concorrente del celebre quiz Rischiatutto, a trovarsi al centro dell’attenzione. Sebbene i più giovani forse non la ricordano, la Longari è rimasta nel cuore del pubblico per la famosa frase di Mike Bongiorno dopo un suo errore nel quiz, che l’ha resa un volto iconico della televisione italiana. Ora, però, sembra aver suscitato un nuovo dibattito con il suo commento fuori luogo su Valeria Marini.

Giuliana ignara di essere ripresa

A La Volta Buona, al termine di un filmato celebrativo dedicato a Mike Bongiorno, che si concludeva con immagini del celebre conduttore in compagnia di Piero Chiambretti e Valeria Marini sul palco di Sanremo, è accaduta una gaffe. Proprio in quel momento, Giuliana Longar ha fatto un commento infelice su Valeria Marini: “Era ancora una bella donna, adesso sembra la strega di Biancaneve”. Caterina Balivo, rendendosi conto dell’imbarazzo creato, ha prontamente fatto notare all’ospite che erano in diretta, suggerendo che forse sarebbe stato opportuno evitare quel commento.