Telemontecarlo – la rete che volle cambiare la TV italiana

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’era un tempo in cui il segnale arrivava dal mare. Una luce fioca ma tenace attraversava le acque calme del Mediterraneo e andava a posarsi, tremolante, sugli schermi dei televisori italiani. Era il segnale di Telemontecarlo, la rete che nacque principessa e finì cittadina, che respirava l’aria azzurra di Monaco e parlava la lingua dei salotti italiani.

Nessun’altra emittente aveva quell’odore di sale e velluto, quel suono di jazz notturno tra una pubblicità Snips e una sigla color pastello. Telemontecarlo era la televisione gentile, quella che non gridava, che non schiacciava lo spettatore, ma lo invitava a entrare piano, come in un salotto con le tende leggere.

Telemontecarlo non nacque in Italia, e forse per questo rimase sempre un po’ altrove.

Non apparteneva al ritmo industriale della RAI né al clamore di Fininvest. Si collocava in quella zona franca tra confine e sogno, un piccolo miracolo di frontiera dove la cultura italiana si rifletteva in un televisore Brionvega, mentre fuori il mare lambiva le scogliere del Principato.

Fu l’unica televisione che sembrava avere un profumo: quello delle notti monegasche, dei motoscafi ancorati a Cap-d’Ail, dei pomeriggi domenicali con un cartone giapponese in sottofondo e lo spot di un detersivo mai visto altrove.

Negli anni, Telemontecarlo divenne tante cose: laboratorio, utopia, palestra di giornalismo, crocevia di stili e linguaggi, culla di esperimenti che oggi sembrano visioni. Poi, come spesso accade ai sogni troppo eleganti, si spense lentamente, trasformandosi in un’altra cosa, in un’altra epoca, in un altro marchio: La7. Ma quella metamorfosi non cancellò il suo passato.

Telemontecarlo è rimasta nella memoria come la televisione che sapeva ancora prendersi il tempo di respirare.

Alle origini di un sogno (1974-1985)

Il 5 agosto del 1974, mentre l’Italia usciva dalle convulsioni del referendum sul divorzio e il mondo cambiava frequenze, un segnale cominciò a pulsare dal Monte Agel, sopra il Principato di Monaco. Era la voce di Télé Monte Carlo, emittente francese che decise di aprire una versione italiana dei propri programmi. Così, quasi in sordina, nacque Telemontecarlo, la rete che avrebbe trasmesso “dall’estero in lingua italiana” approfittando di un vuoto normativo che la Corte Costituzionale aveva appena riconosciuto legittimo.

A differenza della Rai, ancora legata alle trasmissioni in bianco e nero, TMC partì subito a colori. Era il 1974: tre anni prima che in Italia la televisione pubblica si decidesse a virare verso la cromia. Questo primato, quasi dimenticato, spiega molto della sua natura. TMC fu sempre in anticipo e fuori tempo, moderna e marginale insieme.

Nelle case italiane che riuscivano a captare il segnale dal Nord – Liguria, Piemonte, Lombardia – quella tv appariva come una visione d’oltrefrontiera. Le immagini arrivavano nitide, le sigle suonavano internazionali, i volti sembravano usciti da un’altra scuola televisiva, più morbida e cosmopolita.

All’inizio TMC non era pensata per competere con nessuno. Era una piccola finestra di eleganza, un ponte culturale fra l’Italia e la Riviera. Il telegiornale, curato con spirito pionieristico, ospitava rubriche firmate anche da Indro Montanelli, che vi collaborò brevemente con Le notizie del Giornale Nuovo. Le trasmissioni alternavano varietà, sport, musica leggera e qualche film. Eppure, già in quella prima fase, il canale portava dentro di sé il germe dell’indipendenza.

Chi la guardava, lo ricorda bene: le inquadrature sembravano più lente, la luce più calda, la regia meno convulsa. Persino le voci avevano un’intonazione diversa, forse più europea, certo più pacata. Quella “diversità” piacque a un pubblico trasversale: colto, curioso, di confine.

L’uso del colore e la qualità del suono colpirono gli spettatori italiani abituati alle trasmissioni monocrome della Rai. Non era solo tecnologia: era estetica. TMC mostrava che si poteva fare televisione con un respiro da rivista patinata, tra glamour e informazione, tra Monte Carlo e Milano.

A metà degli anni Settanta la rete cominciò a espandere il proprio segnale: nuove antenne, nuovi orizzonti. Eppure, nonostante la modernità, il suo pubblico restava circoscritto. La Rai dominava, le emittenti private nascevano a grappoli, e TMC sembrava oscillare tra aristocrazia e periferia. Ma proprio questo doppio registro – lusso e marginalità – ne avrebbe alimentato il mito.

In quella fase pionieristica nacque anche lo stile che l’avrebbe accompagnata per sempre: un’eleganza senza pretesa, un linguaggio che si posava lieve sullo spettatore. Era una televisione che non chiedeva di essere guardata per forza: si lasciava ascoltare, come una musica.

L’era Rede Globo e Montedison: la modernità che non sfondò mai

A metà degli anni Ottanta, il vento del Sudamerica soffiò fino alla Costa Azzurra. Nel 1985 la potente rete brasiliana Rede Globo acquistò il 90 % di Telemontecarlo: voleva farne una succursale europea, portando la sua estetica luminosa e popolare.

Le sigle si riempirono di arcobaleni, i bumper diventarono sinuosi, e persino la musica delle transizioni fu affidata al compositore Silvio Amato, che creò per TMC un suono sintetico e inconfondibile. Gli studi di Monte Carlo si popolarono di tecnici e grafici internazionali, e la rete – pur rimanendo formalmente estera – cominciò a parlare sempre più italiano.

L’idea di fondo era chiara: offrire un’alternativa “moderna e gentile” al duopolio Rai-Fininvest. In quegli anni le televisioni private italiane esplodevano, ma TMC conservava un’aura diversa, più cosmopolita e meno aggressiva. Trasmetteva varietà, film d’autore, talk show e programmi musicali; aveva una sua sezione sportiva ben curata e un telegiornale essenziale ma preciso.

Nel 1990 la Montedison di Raul Gardini entrò nella compagine azionaria, portando capitali e nuove ambizioni. Il sogno era quello di creare finalmente il “terzo polo” televisivo italiano. Ma la copertura, ancora limitata, e l’eterogeneità dei contenuti frenarono la scalata.

TMC restava “diversa”: troppo elegante per essere davvero pop, troppo popolare per piacere all’élite. Eppure, proprio in questa contraddizione stava la sua magia. Le sue immagini avevano un sapore artigianale, mai patinato del tutto. Il pubblico di frontiera continuava ad amarla come si ama una radio lontana che arriva disturbata ma familiare.

Era la televisione della buona educazione e dei colori vividi, la rete che sapeva essere internazionale restando provinciale nel modo più affascinante.

Tappeto Volante: la grazia secondo Luciano Rispoli

Nel 1987, quando il piccolo schermo italiano si riempiva di quiz urlati e varietà chiassosi, su Telemontecarlo comparve un signore elegante, con il tono di chi crede ancora nella conversazione. Si chiamava Luciano Rispoli.

La sua creatura, Tappeto Volante, nacque come un talk-show culturale di pomeriggio e diventò il simbolo della rete per oltre un decennio. Niente urla, niente applausi comandati: solo poltrone, luci calde e ospiti di valore. Rispoli accoglieva scrittori, attori, giornalisti, cuochi, artisti, persino persone comuni. Parlava con loro come si parla in un salotto veneziano, con un rispetto che oggi sembra appartenere a un’altra civiltà.

Nel corso degli anni, Tappeto Volante ospitò Raffaella Carrà, Lina Wertmüller, Giorgio Albertazzi, Nino Frassica, Gianni Vattimo, e centinaia di altri protagonisti dell’Italia televisiva e culturale. Ogni puntata era una finestra sull’intelligenza, ma anche un piccolo viaggio nell’ironia.

Rispoli stesso amava dire che «la televisione deve accompagnare, non travolgere» – una frase che sintetizza tutta la filosofia di Telemontecarlo.

Il programma era registrato a Venezia, città-simbolo di eleganza e lentezza, e la scenografia ricordava davvero un tappeto che si librava sul mare: tende color champagne, specchi, tappeti orientali. Tutto contribuiva a dare la sensazione di un tempo sospeso.

Tappeto Volante era più di una trasmissione: era un manifesto etico. Nel pieno dell’epoca dei reality ante-litteram, proponeva un’idea di tv “umanistica”, dove lo spettatore era interlocutore e non bersaglio.

Fu la voce garbata di Telemontecarlo, la sua anima educata e sognante.

Quando nel 1997 il programma chiuse, molti telespettatori percepirono che qualcosa si era spento: non solo un format, ma un modo di essere in televisione.

Gli spot e la grafica: il suono dell’altrove

Chi ha vissuto la TMC degli anni Ottanta e Novanta ricorda bene i suoi spot. Erano diversi, a volte strani, spesso poetici. Prodotti domestici come Snips (Ordinello, Graziosì), tonno Consorcio, profumi mai visti sulle altre reti, campagne di piccole aziende liguri o lombarde. Non c’era la frenesia pubblicitaria di Mediaset né la compostezza istituzionale della Rai: c’era una pubblicità umana.

I caroselli TMC erano accompagnati da musiche sintetiche, voci morbide, colori saturi. Persino il logo – quella sigla tmc tagliata da un arco di luce – sembrava appartenere a un universo parallelo, in bilico tra tecnocromia e sogno.

Guardare TMC era come sintonizzarsi su una stazione che trasmetteva da un altro decennio, da un’altra dimensione. Gli spot diventavano parte del fascino: il suono dei jingle, le dissolvenze, la calligrafia delle scritte, tutto concorreva a un’estetica unica.

Telemontecarlo non vendeva solo prodotti, vendeva un modo di guardare il mondo.

I suoi spot sono reliquie di un’epoca in cui anche la pubblicità aveva una sua poesia.

I pomeriggi dei ragazzi: “Zap Zap TV”

Nel cuore degli anni Novanta, quando la tv italiana oscillava tra il fragore dei pomeriggi di Italia 1 e la compostezza educativa di Rai Due, Telemontecarlo trovò il suo respiro nell’infanzia. Fu allora che nacque “Zap Zap TV”, un contenitore magico che dal 1996 al 2000 trasformò l’ora dei compiti in un piccolo rito domestico. Una bussola colorata che insegnava la lentezza, la fantasia, la curiosità. In quegli anni di televisione iperattiva, Zap Zap rimaneva un’oasi tranquilla, fatta di jingle elettronici, grafiche fluo e voci di doppiatori che ancora oggi rimbalzano nei ricordi di chi allora aveva dieci o dodici anni.

A dare volto e ritmo a quel microcosmo furono Ettore Bassi, giovanissimo e già amatissimo dal pubblico; la bionda e sorridente Marta Iacopini, che portava un tono fresco e ironico; Alessandra Luna, dalla voce morbida e accogliente; e Guido Cavalleri, regista e conduttore curioso, figura chiave della programmazione ragazzi di TMC.

La loro conduzione aveva qualcosa di “artigianale”: pochi effetti, tanta complicità. Niente urla né prove forzate, solo dialoghi leggeri, gag, anticipazioni e una familiarità che rendeva Zap Zap un appuntamento affettuoso più che televisivo.

Il palinsesto del contenitore mischiava anime giapponesi e cartoon occidentali in un mosaico visivo inaspettato, unendo oriente e occidente con naturalezza. Andavano in onda titoli amatissimi come Ranma ½, Sampei, Coccinella, Calamity Jane, G.I. Joe Extreme e I Cuccioli del Canile, ma anche produzioni come Arbegas, Belfy e Lillibit, Hello Sandybell, Rocky Joe e Galaxy Express 999. Tra le curiosità dell’epoca spiccava “SilverHawks”, serie americana dai toni fantascientifici e metallizzati, al giorno d’oggi purtroppo scomparsa dai palinsesti televisivi.

Eppure, il cuore segreto di Zap Zap TV stava nella sua capacità di alternare generi e atmosfere. Tra la fine del 1998 e la primavera del 1999 andò in onda “Twinkle – The Man of Three Dreams”, titolo italiano del cartone americano-sudcoreano “Twinkle, the Dream Being” (1993). Era un racconto dolce e surreale ambientato nel regno di Dream Valley, dove Twinkle portava sogni ai bambini del mondo. Non aveva il respiro epico degli anime, ma possedeva una grazia gentile, quasi terapeutica.

A seguire, nell’autunno e inverno del 1999, arrivò invece “B’t X” di Masami Kurumada: l’eroismo shōnen, la tecnologia alata e il ricordo dei Cavalieri dello Zodiaco tornavano su schermo, anche se senza clamore. Non ci fu alcuna campagna di lancio: a fare da richiamo furono gli spot delle action figures GIG, trasmessi proprio in quei mesi. Gli appassionati ricordano ancora la musica metallica di quei giocattoli che ronzava in tv mentre la serie andava in onda quasi in silenzio, come un dono segreto ai fan.

Un capitolo a parte merita il lavoro fatto da Telemontecarlo sulle sigle dei cartoni animati trasmessi all’interno di Zap Zap TV.

Molti anime e serie d’animazione andarono in onda con sigle nuove realizzate appositamente per la rete, in sostituzione di quelle note che avevano accompagnato le versioni per le tv locali — le stesse che negli anni Ottanta avevano diffuso Coccinella, Galaxy Express 999, Sampei o Hello Sandybell su emittenti come Telecapri, Napoli Canale 21, Super3 e decine di altri canali regionali.

TMC volle marcare la differenza creando un suono tutto suo: arrangiamenti sintetici, cori levigati, e testi dal tono più moderno, coerenti con la propria estetica “europea”.

Le nuove musiche furono firmate da Silvio Amato, i testi da Fabrizio Berlincioni, e le incisioni prodotte da Cecchi Gori Music / EMI.

Fra gli interpreti figuravano Marianna Cataldi, voce limpida della sigla di Coccinella, e il gruppo vocale dei Cartoon Kids, già utilizzato da TMC anche nel The Lion Trophy Show.

Per Ranma ½, la rete scelse una soluzione inedita e sofisticata: una sigla interpretata direttamente dai doppiatori dei due protagonisti, Monica Ward e Massimiliano Alto, che prestavano le voci a Ranma ragazza e Ranma ragazzo.

Il risultato fu una sigla “identitaria”, costruita intorno ai personaggi e capace di rendere l’esperienza televisiva più coerente e immersiva.

Telemontecarlo volle così offrire non la semplice replica di anime già visti altrove, ma una vera “edizione TMC”, completa di suoni e voci propri.



Durante l’estate del 1999, Zap Zap TV accolse anche un classico della narrativa europea: “I Miserabili”, adattamento animato francese del romanzo di Hugo. Per molti bambini italiani fu il primo incontro con Jean Valjean, Cosette e l’ombra di Javert. Le puntate, trasmesse nelle calde giornate di luglio e agosto, davano un tono inusuale al pomeriggio: letteratura e televisione che si stringevano la mano, nel pieno spirito educativo di TMC.

Da menzionare, sempre nel 1999, anche la messa in onda di “Kangoo”, produzione francese che raccontava le partite di basket di una squadra di canguri antropomorfi. L’allenatore, baffuto e con un cappellino rosso, sembrava un omaggio dichiarato a Super Mario, e la serie – ironica e surreale – divenne un cult tra i più piccoli.

A meta anni ’90, nei weekend, invece, TMC rispolverava i cartoni Hanna-Barbera: Jabberjaw, Top Cat, I Pronipoti, Wacky Races. Quelle domeniche pomeriggio sapevano di biscotti e copertine, con le note jazzate di sigle senza tempo che introducevano un’allegria familiare e rassicurante.

Verso la fine del decennio, Telemontecarlo ospitò anche blocchi speciali dedicati a Cartoon Network, con promo, anticipazioni e piccole incursioni dei personaggi americani che stavano per conquistare l’immaginario dei più giovani.

Gli anni Cecchi Gori: l’illusione gentile del terzo polo

Quando nel 1995 Vittorio Cecchi Gori acquistò Telemontecarlo, l’aria di Monte Carlo si fece improvvisamente più italiana. L’imprenditore fiorentino, già produttore cinematografico e proprietario della Fiorentina, sognava di trasformare quella rete elegante ma periferica in una tv nazionale capace di sfidare Rai e Mediaset.

I suoi slogan parlavano di “terzo polo”, di “televisione libera, popolare e colta”. Era un’idea romantica, quasi utopica: costruire un’emittente che unisse cultura e intrattenimento, sport e cinema, musica e politica, senza perdere garbo.

Cecchi Gori puntò su volti nuovi, su programmi autoprodotti e su un rinnovamento tecnico che portò TMC, dal 1996, ad entrare finalmente nel circuito Auditel. I numeri erano modesti, ma per la prima volta la rete aveva una misurazione ufficiale.

Nacquero format d’intrattenimento leggeri ma sperimentali, come “Crazy Camera” (1999), una sorta di laboratorio comico ante-reality in cui ignari passanti o ospiti venivano coinvolti in situazioni assurde riprese da telecamere nascoste. Era un piccolo esempio di tv giocosa, più vicina al linguaggio delle sitcom che ai varietà classici.

In quegli stessi anni, a colpire l’immaginario dei giovani fu un programma importato dalla BBC: “Robot Wars”. Un’arena di acciaio, luci laser, telecamere mobili e robot costruiti da squadre di studenti e appassionati che si affrontavano fino alla distruzione.

TMC lo presentava come “lo spettacolo del futuro”, e per molti lo fu davvero. Le puntate, trasmesse in seconda serata, avevano un fascino ipnotico: il clangore dei metalli, le scintille, il commento enfatico. Era come se la rete, fino ad allora garbata e sognante, si permettesse un brivido di tecnologia.

“Robot Wars” era il segno di un’epoca che cambiava: la tv gentile di Rispoli scopriva la meccanica e il cyberpunk.

TMC, in quegli anni, era un mosaico: da un lato talk show raffinati e film d’autore, dall’altro robot che si sbriciolavano su un ring, comici che improvvisavano scherzi nascosti, e tornei sportivi bizzarri. Era la televisione del rischio controllato, del “perché no?”.

Il palinsesto 1998-2000 alternava Crazy Camera, Robot Wars e serate di cinema popolare, a volte con maratone dedicate ad Alvaro Vitali o alle commedie erotiche anni ’70/80. C’era persino spazio per produzioni sperimentali legate al digitale, e brevi finestre di cultura.

Nel tentativo di crescere, TMC aprì sedi operative a Roma e Milano, intensificò la copertura, e lanciò una nuova testata giornalistica diretta da Emilio Fede, poi da Michele Cucuzza. Ma i costi salivano, gli ascolti restavano medi, e il sogno del terzo polo cominciava a incrinarsi.

Eppure, nel suo crepuscolo, TMC toccò momenti di vera grazia televisiva. In un panorama dominato dall’isteria mediatica, continuava a offrire una tv garbata, artigianale, umana.

Le sue serate avevano un ritmo più lento, il respiro di un’altra epoca. Quando Vittorio Cecchi Gori cercava di presentare la rete come “alternativa popolare”, in realtà ne sanciva la natura più profonda: una tv nata ai margini che aveva saputo essere elegante anche nella sconfitta.

The Lion Trophy Show: il videogioco live che fece “ruggire” TMC

Nella primavera del 1994, la rete Telemontecarlo fece un passo audace verso il futuro: il 1° marzo 1994 debuttò The Lion Trophy Show, un game-show interattivo in cui lo spettatore a casa diventava protagonista digitando i tasti del telefono come joystick. Il programma, prodotto da ELLETI & Company in collaborazione con Frame by Frame e sponsorizzato dalla barretta al cioccolato-caramello Lion della Nestlé, fu condotto nelle prime edizioni da Emily De Cesare.

In quella prima stagione, il programma andava in onda nel preserale, feriali alle 19:45 e il sabato alle 13:30, e aveva la durata di circa 15 minuti nei giorni feriali, puntate più lunghe il sabato. Il gioco era visivamente semplice: il concorrente guidava una mascotte leonina seduta su un carrello minerario volante attraverso piste desertiche o innevate, scegliendo tra bivi e ostacoli digitando 2, 4, 6, 8 sulla tastiera telefonica per salti, curve, chinarsi o proseguire dritto.

Ogni errore aveva un “peso”: la mascotte rischiava di precipitare o di finire fuori strada. La seconda edizione (ottobre 1994–marzo 1995) ampliò la trama: il leone Lion doveva salvare Leila, la sua fidanzata rapita dal perfido scienziato Malvagius. Il percorso si articolava in più livelli, partendo dalla campagna, passando per la miniera d’oro e infine il castello.

La conduzione rimase a De Cesare, affiancata dall’assistente studio Massimo Sangermano. La terza edizione (novembre 1995–giugno 1996) trasferì il programma al pomeriggio, mantenne De Cesare al timone, ma introdusse ambientazioni cronologiche più ampie: dall’Antico Egitto alla Chicago degli anni ’30, dal tempio precolombiano alla discesa in sottomarino.

Nel 1997 il format cambiò profondamente: dal 10 febbraio 1997 migrò su TMC 2 (canale gemello di TMC) con la quarta edizione, affidata a Adriana Volpe. A questo punto il titolo già indica la transizione verso Lion Network (1997-2000), che mantenne l’interattività videoludica ma ampliò il format con approfondimenti giovanili, musica, sport e cultura pop. La settima e ultima edizione (1999-2000) vide la conduzione di Eleonora Di Miele, la rimozione del pre-gioco eliminatorio, l’introduzione del “Lion d’Oro” e due livelli segreti (“Corridoio Misterioso” e “Cloaca”) che offrivano bonus di 5.000 punti ciascuno.

L’importanza culturale del programma fu duplice: da un lato, The Lion Trophy Show rappresentò in Italia uno dei primi esempi di televisione videoludica interattiva, dove il telefono fisso diventava controller di un gioco in diretta. Dall’altro, per Telemontecarlo fu un’identità: la possibilità di offrire un format giovane e tecnologico pur restando fedele alla sua vocazione di rete elegante, “gentile” e di frontiera.

Scelte stilistiche, scenografia e conduzione riflettevano una tv che rispettava lo spettatore e lo coinvolgeva senza urlare. Quando il programma si concluse nel 2000, lasciò una traccia profonda: molti spettatori ricordano la tastiera del telefono che diveniva “magicamente” joystick, il ruggito del leone, il carrello che scivolava e si fermava, e la sensazione di far parte di un gioco collettivo. Fu uno degli ultimi atti di una tv che sapeva rischiare senza perdere classe.

L’ultima corsa dei robot: “Robot Wars” e “Crazy Camera”

A cavallo tra 1999 e 2000, mentre Internet cominciava a imporsi e la televisione tradizionale tentava di non perdere il passo, Telemontecarlo viveva il suo ultimo atto creativo.

Da un lato l’ombra delle difficoltà economiche, dall’altro una serie di esperimenti che, ancora oggi, testimoniano quanto la rete fosse viva, curiosa, disposta a osare.

Tra questi, due programmi divennero emblema della sua fase conclusiva: “Robot Wars” e “Crazy Camera”.

“Robot Wars”, importato dalla BBC e adattato per la fascia serale di TMC, era un’arena d’acciaio e fumo dove robot autocostruiti da squadre di studenti e ingegneri si sfidavano fino alla distruzione.

A condurre, un tono da telecronaca sportiva e una regia che alternava ralenti, lampi di fiamma e urla metalliche: sembrava un incrocio tra Formula 1 e fantascienza.

Era un prodotto “internazionale” che Telemontecarlo seppe presentare con intelligenza, senza tradirne la natura ma infondendovi un gusto mediterraneo per lo spettacolo.

Gli spettatori più giovani ne rimasero ipnotizzati. Quelle macchine che si smontavano a colpi di seghe e martelli erano, in fondo, un’allegoria perfetta della TMC stessa: un laboratorio di idee che si scontravano, si rompevano, ma restavano affascinanti.

“Stargate – Linea di confine”: il mistero televisivo

Nel settembre del 1999, quando il tramonto di Telemontecarlo era ormai imminente, la rete regalò al pubblico uno dei suoi esperimenti più originali e affascinanti: “Stargate – Linea di confine”, ideato e condotto da Roberto Giacobbo.

Era un programma che univa divulgazione, mistero, scienza di confine e leggenda, con uno stile sobrio ma magnetico. Giacobbo, all’epoca giornalista e autore di grande curiosità enciclopedica, guidava lo spettatore in un viaggio tra enigmi della storia, archeologia, parapsicologia e ufologia, con una serietà che lo distingueva dai format più sensazionalistici.

L’atmosfera del programma era cinematografica: luci soffuse, colonna sonora eterea, grafica computerizzata con porte che si aprivano come veri e propri “stargate” visivi. Ogni puntata era costruita come un dossier, con filmati d’archivio, testimonianze di studiosi e approfondimenti da tutto il mondo.

Il titolo – “Linea di confine” – esprimeva perfettamente l’intento del progetto: raccontare ciò che viveva sul bordo tra realtà e mito.

Tra i temi affrontati, spiccavano i misteri delle piramidi, l’enigma di Atlantide, le profezie di Nostradamus, le presunte tracce di civiltà aliene nella storia antica, e i casi di esperienze paranormali raccontate con taglio documentaristico.

Pur trattando argomenti “di confine”, Stargate non cadde mai nell’eccesso del sensazionalismo. Giacobbo manteneva un tono riflessivo, quasi filosofico, ponendo domande più che dare risposte, e invitando il pubblico a ragionare.

La metamorfosi: da Telemontecarlo a La7

Il 24 giugno 2001 il logo di TMC si spense definitivamente, sostituito da un nome nuovo: La7.

Era la fine di un’era e l’inizio di un’altra.

Telecom Italia, attraverso Seat-Pagine Gialle, aveva acquisito la rete con l’obiettivo di trasformarla in un canale d’informazione e cultura, agile e moderno, pensato per un pubblico urbano e istruito.

Ma quella rinascita era, in realtà, una resurrezione parziale.

Gli archivi storici di TMC – in particolare quelli prodotti tra il 1974 e il 1985, di proprietà del gruppo francese – non furono trasferiti a La7, e andarono dispersi.

Solo una parte delle trasmissioni degli anni Novanta sopravvisse, in copie private o nelle teche di operatori indipendenti.

Fu come se una parte della memoria visiva del Paese fosse svanita con un click.

Nei primi mesi di vita, La7 tentò di riprendere parte dell’eredità di TMC: talk sobri, cinema di qualità, e persino un piccolo esperimento dedicato all’animazione giapponese, trasmettendo serie come Yu Yu Hakusho e Street Fighter 2 Victory. Ma il destino di La7 sarebbe stato un altro: informazione, politica, satira, approfondimento. Il mondo dei robot, dei cartoni e delle sigle colorate apparteneva ormai al passato.

Telemontecarlo era morta, ma il suo spirito restava nel modo in cui gli italiani continuavano a ricordarla: come la rete educata, la tv gentile, la sorella colta e un po’ malinconica dei colossi nazionali.

La sua metamorfosi in La7 non fu un fallimento, ma un’evoluzione naturale: da favola a giornale, da sogno a racconto.

Epilogo: l’eco di una televisione gentile

Certe televisioni non muoiono: si dissolvono nell’aria e restano nei gesti, nei suoni, nei ricordi.

Telemontecarlo fu una di queste.

Era la tv del mare e dei colori pastello, la tv che riusciva a parlare ai bambini e agli adulti, la tv che alternava i robot a Rispoli, gli spot casalinghi alla cultura.

Fu un ponte tra l’Italia e l’Europa, tra il cinema e la vita quotidiana, tra l’eleganza e la sperimentazione.

Con la fine di Telemontecarlo si spense un modo di fare televisione, artigianale e sincero, fatto di volti umani e di sigle che si potevano canticchiare.

TMC fu la televisione gentile che veniva dal mare, e che nel mare si è riflessa per sempre.

Il nostro viaggio termina qui, ma già si apre un nuovo capitolo: La7, la rete che avrebbe dovuto essere la nuova Italia 1 e che divenne invece la voce della politica e dei TG. Di quella storia parleremo più avanti, in un prossimo dossier.

