Se porti la tazzina, il caffè costa la metà: l'iniziativa anti-spreco di un bar del Molise

Se porti la tazzina, il caffè lo paghi la metà. L'iniziativa di un bar di Venafro per abbattere i costi e gli sprechi. I clienti sembrano apprezzare. Con l'impennata dei costi delle materie prime, anc...

Se porti la tazzina, il caffè lo paghi la metà. L'iniziativa di un bar di Venafro per abbattere i costi e gli sprechi. I clienti sembrano apprezzare.

Con l'impennata dei costi delle materie prime, anche prendere un caffè al bar, sta diventando un'abitudine insostenibile e anche solo qualche centesimo risparmiato può fare la differenza. Un bar di Venafro, in provincia di Isernia, lancia un'iniziativa anti-spreco che i clienti sembrano apprezzare: se porti la tazzina il caffè lo paghi solamente 50 centesimi.

La tazzina da casa riduce i costi del e fa bene all'ambiente

Moreno Spada, barista e titolare di Don Antò, spiega che l'iniziativa, mira al risparmio economico, ma anche alla tutela ambientale. "E' un modo per abbattere i costi e gli sprechi, in particolare quelli dell'acqua che in questi ultimi due anni è anche sempre più carente." Con questa iniziativa, non solo si risparmia acqua, ma anche detersivi ed energia elettrica, che prodotta bruciando i combustibili fossili, produce gas serra e danneggia il pianeta. Il proprietario invita, inoltre, a non usare né carta né plastica, ma delle normalissime tazzine di ceramica. Superato lo scetticismo iniziale, l'iniziativa sembra sia stata molto apprezzata dai clienti.