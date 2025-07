Tasso: “A chi conviene davvero che un’oasi naturale vada in fiamme?”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A chi conviene davvero che un’oasi naturale vada in fiamme?

Dopo i giorni drammatici e turbolenti che abbiamo vissuto, quando le fiamme hanno devastato l’Oasi Lago Salso e la Riserva Naturale Palude Frattarolo, nel territorio di Manfredonia – centinaia di ettari distrutti, incendi multipli e coordinati lungo la strada provinciale – è il momento di cominciare a riflettere su tutti i risvolti del “dopo”.

È un “disegno criminale“? Su questo, pare, ci siano pochi dubbi. Ma c’è un principio semplice, e sempre attuale, che può aiutarci a capire: «Segui i soldi e troverai la mafia» – Giovanni Falcone.

Perché bruciare un’area protetta?

Per speculare sui suoli?

Per coprire traffici illeciti o smaltire rifiuti senza lasciare tracce?

Per attivare possibili fondi emergenziali e/o appalti rapidi?

Per mandare un messaggio di forza e impunità da parte della criminalità?

Non lo so! E, anzi, auguro agli organi inquirenti/investigativi ‘buon lavoro’ in questo compito improbo e difficile.

Di certo vi è che, da tutto questo, non ci guadagna la natura, né i cittadini e neanche lo Stato.

Ora serve un’inchiesta efficace, un vero presidio istituzionale, civile e ambientale, e l’individuazione di una gestione forte che difenda il nostro territorio da interessi oscuri.

Perché, come insegnava Falcone, il crimine si combatte seguendo i soldi.