Tananai e Camihawke convivono già: spunta anche un anello

La storia d'amore tra Tananai e Camihawke procede a gonfie vele, tanto che i due avrebbero già iniziato a convivere. La relazione, nata lontano dai riflettori e protetta da grande discrezione, sarebbe...

La storia d'amore tra Tananai e Camihawke procede a gonfie vele, tanto che i due avrebbero già iniziato a convivere. La relazione, nata lontano dai riflettori e protetta da grande discrezione, sarebbe diventata importantissima in breve tempo, spingendo il cantante e l'artista digitale a compiere passi significativi.

Secondo le indiscrezioni circolate, la coppia avrebbe scelto Milano come città per la convivenza, prendendo un appartamento tutto loro. Un passo importante che dimostra quanto la relazione sia cresciuta negli ultimi mesi, suggellata anche da un anello che non è sfuggito agli occhi attenti dei fan.

Una storia nata in punta di piedi

Lui 30 anni, lei 35, Tananai e Camihawke non hanno mai parlato apertamente della loro relazione preferendo mantenere il massimo riserbo. Qualche tempo fa però Camilla Boinardi, questo il vero nome della creator, aveva in parte confermato la storia d'amore chiedendo di rispettare la privacy della coppia.

"Sto riacquistando serenità. È stata una bella scoperta e ovviamente è da capire", aveva dichiarato parlando proprio di Tananai. "Però sono felice. Capisco la curiosità e l'accetto, però chiedo anche di rispettare i limiti di ciò che si vuole raccontare, perché penso sia anche importante proteggere alcune cose".

Lo stesso cantante, vero nome Alberto Cotta Ramusino, in diverse interviste aveva espresso il desiderio di iniziare un nuovo percorso di vita. "Ora sono nel momento in cui sogno di avere una famiglia", aveva confessato proprio quando si cominciava a parlare della sua relazione con Camilla.

Entrambi arrivano da storie importanti. Camihawke è stata legata per diversi anni ad Aimone Romizi, frontman dei Fast Animals and Slow Kids, mentre Tananai era fidanzato con Sara Marino, architetto e interior designer. Due relazioni terminate senza troppi clamori che hanno lasciato spazio a questo nuovo capitolo sentimentale, vissuto con la volontà di proteggere l'intimità ma anche con segnali sempre più evidenti di un futuro condiviso.