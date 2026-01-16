Tali e Quali 16 gennaio: ospiti e anticipazioni

Stasera, venerdì 16 gennaio alle 21:30 su Rai 1, va in onda il secondo appuntamento di Tali e Quali, il varietà condotto da Nicola Savino. Il programma vede sfidarsi imitatori che reinterpretano i gra...

Stasera, venerdì 16 gennaio alle 21:30 su Rai 1, va in onda il secondo appuntamento di Tali e Quali, il varietà condotto da Nicola Savino. Il programma vede sfidarsi imitatori che reinterpretano i grandi artisti della musica italiana e internazionale.

Francesco Totti giudice speciale

La giuria del programma è composta da giudici fissi a cui si affianca, in ogni puntata, un giudice extra. Stasera a ricoprire questo ruolo sarà Francesco Totti, ex calciatore e capitano della Roma, il quale valuterà le performance dei concorrenti in gara.

Le sfide della serata

I concorrenti si sfideranno a colpi di imitazioni, cercando di convincere la giuria con le loro interpretazioni. Il format prevede prove singole e di gruppo, con eliminazioni che porteranno alla finale. Il pubblico da casa potrà seguire le esibizioni e scoprire chi riuscirà a conquistare i giudici con la migliore performance della serata.