Enrico Mentana lascia il TGLa7: quale sarà il futuro del giornalista nel 2027?

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Il futuro di Enrico Mentana continua ad alimentare il dibattito nel mondo della televisione italiana. Dopo l’annuncio dell’addio al TGLa7, che arriverà al termine del 2026, sono sempre più numerose le indiscrezioni sul prossimo capitolo professionale del giornalista.

Le ipotesi in campo sono diverse, ma alcune possibilità sembrano già essere state escluse dallo stesso Mentana. Allo stesso tempo, il 2027 si profila come un anno particolarmente delicato per l’informazione televisiva, anche alla luce delle future consultazioni politiche. Dove andrà Enrico Mentana dopo il TGLa7? Cosa ha detto sul suo futuro professionale? E perché l’ipotesi Sky continua a far discutere?

Enrico Mentana: escluso il ritorno al TG1 e al TG5

Tra le certezze emerse negli ultimi giorni c’è quella relativa a un mancato ritorno nelle reti che hanno segnato le fasi più importanti della sua carriera.

Lo stesso Enrico Mentana ha infatti lasciato intendere di non essere interessato a tornare al TG1 o al TG5, sottolineando come il suo percorso professionale sia sempre stato orientato verso nuove sfide piuttosto che verso un ritorno al passato.

Una posizione che sembra chiudere le porte a due delle ipotesi più discusse negli ultimi mesi e che rafforza l’idea di una scelta completamente diversa per il futuro.

Enrico Mentana: l’ipotesi Sky prende quota

Con l’addio al TGLa7 previsto alla fine dell’anno, cresce l’attenzione attorno alla possibile destinazione del giornalista.

Tra le indiscrezioni più insistenti c’è quella che porta a Sky, emittente che potrebbe affidargli un ruolo di primo piano nel racconto dell’attualità politica e degli appuntamenti elettorali previsti nei prossimi mesi.

Al momento non esistono conferme ufficiali, ma l’ipotesi continua a circolare con forza tra gli addetti ai lavori e rappresenta una delle opzioni considerate più plausibili dagli osservatori del settore.

Pausa o nuova avventura nel 2027?

Accanto all’ipotesi Sky resta aperta anche la possibilità di una pausa professionale dopo oltre sedici anni alla guida di un telegiornale.

Lo stesso Mentana ha lasciato intendere di non escludere uno stop temporaneo, pur ribadendo la volontà di guardare sempre avanti nel proprio percorso lavorativo.

La prospettiva di un anno lontano dalla televisione appare però difficile da immaginare agli occhi di molti osservatori, soprattutto considerando che il 2027 sarà caratterizzato da importanti appuntamenti politici e informativi. Proprio per questo motivo il futuro di Enrico Mentana resta uno dei temi più seguiti del panorama televisivo italiano, in attesa di un annuncio ufficiale che possa chiarire quale sarà la sua prossima destinazione.