Dritto e Rovescio, anticipazioni 12 novembre: Ignazio La Russa ospite, focus su hacker, scuole e Islam

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Nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio in prima serata su Retequattro. La puntata di giovedì 12 novembre affronterà alcuni dei temi più discussi dell’attualità italiana, dalla sicurezza informatica alle politiche per famiglie e imprese, fino al dibattito sull’integrazione e sulla convivenza religiosa.

Al centro della trasmissione ci sarà anche un confronto politico che coinvolgerà esponenti delle principali forze parlamentari. Di cosa si parlerà nella puntata di Dritto e Rovescio? Quali temi affronterà Paolo Del Debbio? E cosa dirà Ignazio La Russa sugli attacchi hacker e sulla sicurezza nazionale?

Dritto e Rovescio: Ignazio La Russa ospite della puntata del 12 novembre

Tra i protagonisti della serata di Dritto e Rovescio ci sarà il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Nel corso dell’intervista con Paolo Del Debbio si parlerà degli allarmi legati agli attacchi hacker che nelle ultime settimane hanno interessato istituzioni, aziende e infrastrutture europee. Il confronto si concentrerà sui possibili rischi per la sicurezza del Paese e sulle strategie necessarie per affrontare una minaccia sempre più presente.

Il tema della cybersicurezza rappresenterà uno degli argomenti centrali dell’intera puntata di Dritto e Rovescio.

Dritto e Rovescio: focus su scuola, famiglie e imprese

La puntata di Dritto e Rovescio dedicherà spazio anche alle polemiche che riguardano alcuni libri di testo adottati nei licei italiani.

Paolo Del Debbio analizzerà inoltre i temi della sicurezza giovanile e dei provvedimenti adottati dal Governo a sostegno di famiglie e imprese. Un approfondimento che cercherà di raccontare le principali difficoltà economiche e sociali che interessano il Paese.

Il dibattito coinvolgerà ospiti e rappresentanti politici chiamati a confrontarsi sui temi che stanno animando il confronto pubblico.

Il dibattito sull’Islam e gli ospiti in studio

Nella parte finale della serata Dritto e Rovescio affronterà il tema della convivenza con l’Islam in Italia.

L’approfondimento si concentrerà in particolare sulla condizione delle donne e sul rapporto tra diritti, integrazione e comunità musulmane presenti sul territorio nazionale. Un argomento che negli ultimi anni è tornato più volte al centro del dibattito politico e sociale.

Ad affiancare Paolo Del Debbio ci saranno Augusta Montaruli, Davide Faraone, Anna Maria Cisint, Lorenzo Pacini e Michele Gubitosa, protagonisti del confronto politico che accompagnerà la puntata.