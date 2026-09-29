Tutto l’amore che resta, anticipazioni seconda puntata 6 ottobre: l’ispezione ministeriale e la frattura tra Stefano e Paola

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La seconda puntata di Tutto l’amore che resta, in onda martedì 6 ottobre 2026 su Rai 1, porta la fiction con Raoul Bova nel cuore delle sue tensioni più profonde: la scuola che rischia di essere messa in discussione, gli studenti del Liceo Helen Keller alle prese con fragilità e scelte decisive, e una famiglia che inizia a incrinarsi sotto il peso delle responsabilità di Stefano Fogli. A questo punto è inevitabile chiedersi: come reagirà Stefano all’ispezione ministeriale? cosa succederà tra Nuri e Pietro? e quanto peserà la scelta di accogliere Alex in casa?

Episodio 3: Nuri e Pietro, un legame che nasce sulla pista mentre Stefano affronta Michela

Il terzo episodio si concentra sulle storie degli studenti, che continuano a intrecciarsi tra emozioni, segreti e vulnerabilità. Al centro c’è Nuri, l’atleta non vedente che vive la corsa come un modo per affermare la propria autonomia. In questa puntata, Nuri trova in Pietro la sua guida: un rapporto che nasce con delicatezza e che diventa subito un simbolo della filosofia del Liceo Helen Keller, dove ogni studente viene accompagnato senza essere limitato.

Parallelamente, Stefano Fogli deve affrontare la temuta ispezione ministeriale guidata da Michela. È un momento cruciale: il preside difende con determinazione il progetto inclusivo della scuola, consapevole che un giudizio negativo potrebbe compromettere anni di lavoro. La tensione cresce, perché l’ispezione non riguarda solo la didattica, ma anche la visione educativa che Stefano ha costruito con passione.

Episodio 4: la dedizione di Stefano incrina la famiglia, Paola si sente sola e arriva Alex

Il quarto episodio sposta il conflitto sul piano personale. Stefano continua a difendere la sua idea di scuola, convinto che integrare gli studenti più problematici sia una missione irrinunciabile. Ma questa dedizione, così totale, inizia a pesare sulle mura domestiche: Paola, sua moglie, si sente sempre più isolata, messa in secondo piano da un uomo che sembra avere tempo solo per la scuola e i suoi ragazzi.

La situazione precipita quando Stefano decide di accogliere Alex in casa, una scelta che nasce dal desiderio di aiutare una studentessa ribelle e in difficoltà, ma che Paola non riesce a comprendere. L’arrivo di Alex diventa la scintilla che fa emergere una frattura profonda: la famiglia Fogli si ritrova improvvisamente divisa tra il bisogno di proteggere e il timore di perdere equilibrio.

Una seconda puntata che prepara il terreno per nuovi conflitti e nuove scelte

La serata del 6 ottobre si preannuncia intensa: da una parte gli studenti del Liceo Helen Keller, con le loro storie di crescita e fragilità; dall’altra Stefano, costretto a difendere la scuola mentre cerca di salvare anche la sua famiglia. Gli episodi 3 e 4 mostrano chiaramente che il percorso del preside sarà sempre più complesso, e che ogni scelta avrà conseguenze non solo professionali ma anche affettive.

La fiction, composta da 8 episodi in 4 prime serate, entra così nel vivo del suo racconto, preparando il terreno per una seconda metà di stagione ricca di tensioni emotive e decisioni difficili.