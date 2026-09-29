My Sweet Lie, anticipazioni dal 5 al 9 ottobre: il segreto di Hande e la fuga di Kayra

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La settimana dal 5 al 9 ottobre di My Sweet Lie si prepara a essere una delle più intense dall’inizio della stagione. Le tensioni crescono, i segreti iniziano a emergere e il ritorno di Aylin rischia di ribaltare gli equilibri costruiti con fatica da Nejat e Suna. A questo punto è inevitabile chiedersi: come reagirà Nejat alla presenza di Aylin? cosa nasconde davvero Hande? e perché Kayra fugge di casa proprio nel momento più delicato?

Hande teme la verità, mentre Nejat consola Suna e le prepara una sorpresa

La settimana si apre con Hande in piena crisi. La donna non sa come affrontare Nejat e implora Serkan di non rivelare il suo segreto. Serkan, però, è irremovibile: ciò che Hande ha fatto non può restare nascosto per sempre.

Nel frattempo, Rafet confida a Pervin il suo disappunto per il comportamento di Sevket, mentre Suna è ferita dalle dure parole del padre. Nejat, vedendola soffrire, decide di starle accanto e di organizzarle una piccola sorpresa alla caffetteria, un gesto che avvicina ancora di più i due protagonisti.

Kayra fugge di casa e viene trovata da Aylin: il ritorno che nessuno voleva

Il momento più drammatico della settimana arriva quando Kayra fugge di casa e si perde in città. La bambina, spaventata e confusa, viene trovata proprio da Aylin, che la riporta a casa tra il panico di Nejat e Suna.

Ma il ritorno di Aylin non è un semplice incidente: la sua presenza riaccende tensioni profonde. Nejat teme che la donna voglia riprendersi Kayra e che il fragile equilibrio costruito con Suna possa crollare. Aylin, dal canto suo, chiede di vedere la figlia senza rivelarle la verità, ma Nejat rifiuta categoricamente.

La situazione diventa ancora più complessa quando Nejat decide di licenziare Hande, dopo aver scoperto le sue manipolazioni ai danni di Suna.

Aylin confessa tutto a Suna: non potrà più avere figli e vuole Kayra nella sua vita

La settimana si chiude con una confessione che cambia tutto. Aylin si apre con Suna e le rivela di aver perso il bambino e di non poter più avere figli. È un dolore che la consuma e che la spinge a voler rivedere Kayra, l’unico legame rimasto con il suo passato.

Nejat, però, soffre per il silenzio di Kayra, che sembra non riuscire a elaborare ciò che sta accadendo. Il ritorno di Aylin, il licenziamento di Hande e la fragilità emotiva della bambina creano un vortice di tensioni che promette nuovi colpi di scena nelle puntate successive.