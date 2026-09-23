Matrimonio a Prima Vista 17, le anticipazioni del 23 settembre 2026: per Ivan e Giulia la luna di miele continua

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il quinto episodio di Matrimonio a Prima Vista 17, in onda mercoledì 23 settembre 2026 su Real Time, mette alla prova le tre coppie dell’esperimento. Mentre alcuni sposi vivono un idillio che sembra inattaccabile, altri devono fare i conti con differenze caratteriali e scelte di vita che rischiano di pesare sulla convivenza. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi sta trovando davvero un equilibrio? Chi invece deve affrontare i primi nodi? E quale coppia aggiungerà un nuovo simbolo alla propria unione?

Ivan e Giulia: la luna di miele continua, tra gelosia e “vida loca”

Per Ivan Mangiapane e Giulia Guidone tutto scorre con una naturalezza sorprendente. I due decidono di iniziare la convivenza a Giaveno, la città di Ivan. Giulia non nasconde che la vita di paese non sia esattamente ciò che immaginava per sé, ma l’entusiasmo con cui riabbraccia il marito racconta un legame che cresce giorno dopo giorno.

La Guidone sorprende Ivan con un regalo particolare: nuove lenzuola, perché non vuole dormire “in quelle dove hai fatto le zozzerie con le altre”. Una gelosia ironica che diverte Mangiapane e che mostra quanto Giulia tenga alla loro storia. Tra battute, confessioni e qualche riflessione sul passato sentimentale di Ivan, la coppia continua a rafforzarsi: dopo una serata sul divano, i due vivono un momento di grande intimità e il giorno dopo Giulia riesce persino a trascinare Ivan nella sua “vida loca” con un karaoke improvvisato.

Fabio e Adele: dopo lo scontro sui figli, la ricerca di un equilibrio

Per Fabio e Adele, invece, il cammino è più complesso. La discussione sui figli, esplosa durante il loro primo pranzo da conviventi, ha lasciato strascichi evidenti. I due provano a ritrovare un punto d’incontro, ma la differenza di visione sul futuro familiare pesa sulle dinamiche quotidiane.

Il quinto episodio mostra una coppia che non vuole arrendersi, ma che deve imparare a comunicare senza trasformare ogni confronto in un ostacolo. Le scelte che faranno nelle prossime ore saranno decisive per capire se il loro matrimonio a prima vista può davvero reggere l’urto delle aspettative reciproche.

Fabrizio e Sonia: conoscersi, piacersi e aggiungere un nuovo simbolo alla loro unione

Tra Fabrizio e Sonia l’intesa cresce in modo costante. Ogni giorno aggiunge un tassello alla loro conoscenza e il quinto episodio li vede compiere un passo simbolico importante: un nuovo gesto che rappresenta la volontà di consolidare la loro unione.

La coppia appare sempre più affiatata, curiosa l’uno dell’altra e pronta a costruire un equilibrio che non nasce dall’impeto, ma dalla volontà di capirsi davvero. Le anticipazioni del 23 settembre mostrano una relazione che si sta strutturando con dolcezza e concretezza, senza scossoni ma con tanta complicità.