La Ruota dei Campioni e delle stelle, ospiti e anticipazioni del 23 settembre 2026: arriva lo speciale dello show di Gerry Scotti

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mercoledì 23 settembre 2026, alle 20.40, Canale 5 accende la prima serata con un nuovo speciale de La Ruota dei Campioni, guidato da Gerry Scotti. Questa volta il game show si arricchisce di ospiti d’eccezione: Il Volo scende in studio per giocare, ridere e mettersi alla prova tra tabelloni e spicchi. Accanto ai tre tenori, tornano anche i Campioni più forti delle ultime stagioni, pronti a sfidarsi per il titolo di Campione dei Campioni. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi saranno i protagonisti della serata? quali prove li aspettano? e che ruolo avrà Il Volo nella puntata del 23 settembre 2026?

Gli ospiti della puntata: Il Volo tra tabelloni, lettere e beneficenza

La presenza di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble è il fulcro dello speciale. I tre artisti, abituati ai palchi internazionali, questa volta si cimentano in un contesto completamente diverso: niente acuti, niente arie, solo tabelloni da risolvere e lettere da pescare. Gerry Scotti li coinvolgerà in manche dedicate, mentre Samira Lui sarà la spalla perfetta per commenti, ironia e momenti di gioco. Il componente del trio che accumulerà il montepremi più alto potrà accedere alla Ruota delle Meraviglie, con un jackpot fino a 300.000 euro, interamente devoluto a Mediafriends per sostenere l’Orchestra Giovanile Quattro Ottavi, progetto dedicato ai giovani in situazioni di disagio sociale.

Le anticipazioni della puntata del 23 settembre 2026: nove Campioni e cinque sfide decisive

Sul palco arriveranno nove Campioni, selezionati tra i concorrenti che hanno vinto i montepremi più alti nelle puntate del game show. Il meccanismo della serata prevede:

tre Campioni in gioco alla volta

cinque sfide tematiche

un bottino da accumulare manche dopo manche

I tre concorrenti che avranno ottenuto il montepremi più alto accederanno a due manche finali, dove si deciderà il nome del Campione dei Campioni. Il vincitore potrà tentare la fortuna alla Ruota delle Meraviglie, con la possibilità di arrivare a un premio massimo di 300.000 euro.

Una serata costruita per dominare il prime time

Tra ospiti amatissimi, super concorrenti, beneficenza e un Gerry Scotti in grande forma, lo speciale del 23 settembre 2026 ha tutti gli ingredienti per diventare uno degli appuntamenti più forti della stagione. La Ruota gira, il pubblico attende, e il prime time di Canale 5 si prepara a una sfida che promette di lasciare il segno.