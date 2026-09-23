Cambio programmazione 24 settembre 2026: Racconto di una notte ridotto, arriva Tutto per la mia Famiglia in seconda serata

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Il cambio programmazione di Canale 5 torna a colpire gli appassionati delle dizi. Dopo le sospensioni improvvise di Far Away e L’Erede, la rete modifica ancora una volta il palinsesto serale. Giovedì 24 settembre 2026, infatti, Racconto di una Notte non occuperà più l’intera prima serata: la puntata sarà “accorciata” per fare spazio a un episodio extra di Tutto per la mia Famiglia, che debutta così in seconda serata. A questo punto è inevitabile chiedersi: come cambia la serata del 24 settembre? perché Mediaset ha scelto proprio questa dizi? e cosa potrebbe succedere nelle settimane successive?

Cambio programmazione: Racconto di una Notte ridotto per lasciare spazio a Tutto per la mia Famiglia

La serata del 24 settembre subirà una modifica significativa. Racconto di una Notte prenderà la linea alle 21.50, subito dopo La Ruota della Fortuna, e proseguirà fino alle 23.15. Un orario più breve rispetto al solito, pensato per inserire un contenuto aggiuntivo nel palinsesto: Tutto per la mia Famiglia, che approda ufficialmente in seconda serata.

La scelta non è casuale. La dizi con protagonisti gli sfortunati fratelli Eren è considerata una delle produzioni più forti del catalogo Mediaset, capace di mantenere alta l’attenzione del pubblico dal lunedì al sabato. Con Far Away congelata e L’Erede sospesa, la rete punta su un titolo già consolidato per presidiare la fascia serale.

Tutto per la mia Famiglia in seconda serata: un test strategico per il prime time

L’episodio extra di Tutto per la mia Famiglia in onda alle 23.15 rappresenta un vero e proprio test di resistenza. Mediaset vuole verificare se la dizi riesce a trattenere il pubblico anche oltre la prima serata, in vista di un possibile spostamento o ampliamento degli appuntamenti futuri.

Secondo le anticipazioni interne, questa scelta potrebbe essere collegata alla serata di giovedì 1° ottobre 2026, quando su Rai 1 debutterà la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, l’ultima con Luca Argentero. Al momento, per quella data, in palinsesto risulta solo Racconto di una Notte. Tuttavia, la decisione del 24 settembre suggerisce che Mediaset stia valutando una controprogrammazione più forte, e Tutto per la mia Famiglia potrebbe diventare l’arma principale.

Una stagione televisiva in continuo movimento

Il cambio programmazione del 24 settembre conferma una tendenza ormai chiara: la rete ammiraglia Mediaset sta rimodellando la sua offerta serale giorno dopo giorno. Tra sospensioni, spostamenti e nuovi test, il palinsesto è diventato un terreno dinamico, dove ogni scelta può cambiare nel giro di poche ore.

Per i fan delle dizi, la buona notizia è che Tutto per la mia Famiglia non solo resta in onda, ma ottiene una vetrina aggiuntiva. E con l’arrivo di ottobre e la concorrenza di Doc, è probabile che le strategie si evolvano ancora.