Taglio accise carburanti 2026: cosa sta succedendo ai prezzi di benzina e diesel

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L’iter del decreto carburanti procede senza ritardi dopo il via libera arrivato ieri sera dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale con data 18 marzo 2026, rendendo immediatamente operative le nuove disposizioni. Di conseguenza, il taglio delle accise pari a 25 centesimi al litro entra in vigore già da oggi, 19 marzo.

Il tema del taglio delle accise sui carburanti torna centrale nel dibattito economico nazionale, mentre benzina e diesel registrano nuovi rincari in tutta Italia. L’aumento dei prezzi alla pompa, legato anche alle tensioni internazionali e al costo del petrolio, sta spingendo il governo a valutare possibili interventi per contenere l’impatto su famiglie e imprese.

Negli ultimi giorni, infatti, i prezzi dei carburanti hanno mostrato una crescita significativa, con il gasolio che in alcuni casi ha superato soglie particolarmente elevate, arrivando anche oltre i 2,6 euro al litro in autostrada. Questo scenario ha riacceso il confronto politico sulla necessità di intervenire sulla componente fiscale del prezzo.

Perché si parla di taglio accise

Le accise rappresentano una parte importante del costo finale dei carburanti. In Italia, insieme all’Iva, possono incidere per oltre la metà del prezzo alla pompa, rendendo benzina e diesel particolarmente sensibili alle variazioni del mercato energetico.

Quando il prezzo del petrolio aumenta, infatti, cresce automaticamente anche il gettito fiscale per lo Stato. Proprio per questo motivo si torna a parlare di una possibile riduzione delle accise, con l’obiettivo di alleggerire il costo per i consumatori.

Il problema è diventato ancora più urgente nelle ultime settimane, a causa delle tensioni geopolitiche che hanno spinto il petrolio oltre i 100 dollari al barile, con un effetto diretto sui prezzi dei carburanti.

Il meccanismo delle accise mobili

Al centro del dibattito c’è soprattutto il sistema delle cosiddette accise mobili, già previsto dalla normativa italiana. Questo meccanismo consente allo Stato di ridurre temporaneamente le accise quando il prezzo dei carburanti supera determinati livelli.

In pratica, se il costo medio di benzina e diesel aumenta rispetto ai valori di riferimento stabiliti nei documenti economici, il governo può intervenire tagliando parte delle tasse.

La logica è quella di compensare l’aumento dei prezzi utilizzando le maggiori entrate derivanti dall’Iva, evitando così un impatto eccessivo sui consumatori. Tuttavia, il sistema non è automatico: per essere attivato serve un provvedimento specifico e condizioni di mercato stabili.

Cosa sta facendo il governo

Al momento, non è stato ancora adottato un intervento concreto, ma il tema è sul tavolo dell’esecutivo. Il governo sta infatti valutando diverse opzioni per contrastare il caro carburanti, tra cui proprio l’attivazione delle accise mobili e un rafforzamento dei controlli contro eventuali speculazioni.

Secondo quanto emerso, la strategia si basa su due linee principali: da un lato monitorare la filiera dei prezzi, dall’altro individuare risorse per sostenere eventuali tagli fiscali.

Nonostante le pressioni di associazioni dei consumatori e opposizioni, però, il Consiglio dei ministri non ha ancora approvato misure immediate, rinviando ogni decisione a una fase successiva.

Quanto si potrebbe risparmiare

Secondo alcune stime, un intervento sulle accise potrebbe avere effetti immediati sul prezzo alla pompa, con un risparmio diretto per gli automobilisti e benefici indiretti su tutta l’economia.

Ridurre il costo dei carburanti significa infatti abbassare anche i costi di trasporto delle merci, con un impatto positivo sui prezzi dei beni di consumo. In un Paese come l’Italia, dove oltre l’80% delle merci viaggia su gomma, questo effetto potrebbe essere particolarmente rilevante.

Un nodo ancora aperto

Il taglio delle accise resta quindi una delle principali leve a disposizione del governo per intervenire sul caro carburanti, ma la sua applicazione dipende da equilibri complessi, soprattutto legati alla sostenibilità dei conti pubblici.

Da un lato c’è l’esigenza di sostenere cittadini e imprese in un momento di forte pressione economica; dall’altro la necessità di trovare coperture finanziarie adeguate per evitare un impatto negativo sul bilancio dello Stato.

Nei prossimi giorni il confronto politico sarà decisivo per capire se e quando verrà adottata una misura concreta. Nel frattempo, il tema dei prezzi di benzina e diesel resta centrale nell’agenda economica nazionale, con possibili sviluppi già nelle prossime settimane.