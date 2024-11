Tacconi torna a Casa Sollievo: “Lo scudetto? Quest’anno punto sull’Atalanta”

È tornato in Casa Sollievo della Sofferenza, il campione del calcio Stefano Tacconi, ma questa volta per un affettuoso saluto agli operatori sanitari che lo scorso anno gli sono stati vicini nel suo iter riabilitativo, a seguito dell’emorragia celebrale che lo aveva colpito nell’aprile del 2022.

«Per lui è stata una grande emozione, dopo un anno, entrare nuovamente in Reparto – ha affermato Michele Gravina, medico fisiatra, che lo ha conosciuto molto bene nei mesi di degenza –, ha voluto rivedere la sua stanza, il suo letto. Ricordava benissimo tutti gli operatori sanitari che lo hanno accompagnato nel suo percorso e per noi è stata una festa accoglierlo in questa sua visita».

TACCONI PUNTA TUTTO SULL’ATALANTA

Il visibile miglioramento, in un lungo percorso riabilitativo che attualmente è in fase di mantenimento, ha spinto l’ex portiere della Juventus a tornare nel reparto di Medicina Fisica e Riabilitativa di Casa Sollievo della Sofferenza diretta dal medico Domenico Intiso e salutando tutti, operatori sanitari e pazienti, ha tenuto a ribadire l’importanza che per lui ha avuto la sua permanenza nell’Ospedale di San Pio, sebbene – ha scherzato – a seguirlo fosse stato un medico interista: «abbiamo ricordato l’ultima partita Inter-Juve del 27 ottobre scorso che è terminata 4 a 4 – ha continuato sorridendo il medico fisiatra – e come sempre ci siamo presi un po’ in giro, ma quest’anno per lo scudetto Tacconi punta tutto sull’Atalanta!»

Serie A, la dodicesima giornata: il programma tv