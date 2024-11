Stefano Tacconi premiato a San Giovanni Rotondo

Ieri pomeriggio, giovedì 7 novembre novembre, presso il cineteatro Palladino, il sindaco Filippo Barbano, insieme al presidente dell’associazione “Difesa Salute” avv. Giuseppe Placentino, ha consegnato il “Premio difesa salute” al celebre portiere Stefano Tacconi, per la sua testimonianza di vita, portata oggi sul palco, tra sport e malattia, fra riabilitazione e difficoltà: un percorso, tortuoso e complesso, di guarigione, ben descritto nel suo libro, “L’arte di parare”, presentato oggi e già da un mese in tutte le librerie.

È stata anche occasione per consegnare una targa di riconoscimento, da parte del Comune di San Giovanni Rotondo e di tutta l’amministrazione, a Stefano Tacconi, campione nello sport e nella vita, per l’esempio luminoso di resilienza che rappresenta per tutti, insieme al calore e l’affetto della famiglia.