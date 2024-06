Svolta digitale per la Provincia di Foggia: l’11 giugno al via un’iniziativa dedicata a tutti gli enti locali

Svolta digitale per la Provincia di Foggia: l’11 giugno al via un’iniziativa dedicata a tutti gli enti locali

La Provincia di Foggia si fa promotrice della transizione digitale nel territorio, organizzando un evento di formazione dal titolo volutamente provocatorio “Era meglio la carta!”. L’appuntamento gratuito, rivolto a tutti gli enti locali, si terrà martedì 11 giugno 2024 dalle 9:00 alle 12:00 presso la Sala del Tribunale di Palazzo Dogana a Foggia.

Foggia 3 Giugno 2024 – L’iniziativa, fortemente voluta dal Presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti e dal Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) della Provincia di Foggia Giuseppe Diella, mira a sensibilizzare gli enti locali sull’importanza della digitalizzazione e a fornire loro gli strumenti pratici per affrontare questa sfida.

Per l’occasione, la Provincia di Foggia ha chiamato uno dei maggiori esperti del settore, Andrea Marella, formatore e ideatore del primo sistema pratico di supporto al Responsabile della Transizione Digitale (RTD). Marella guiderà i partecipanti attraverso i punti chiave della transizione digitale, dal Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026, con le sue linee guida, al vero ruolo del RTD, passando per le modalità pratiche e operative per ogni ente, anche il più piccolo.

L’evento si focalizzerà anche sugli errori da evitare quando si inizia l’accelerazione al digitale e sulle soluzioni adottabili per una transizione efficace. Non mancherà un approfondimento su come valutare un affiancamento efficace per gli enti locali, che non dispongono delle risorse necessarie per gestire autonomamente il processo di trasformazione.

“Questo evento rappresenta un passo importante per la Provincia di Foggia nel suo impegno a promuovere l’innovazione e la digitalizzazione nel territorio“, ha dichiarato il Presidente Nobiletti. “Siamo convinti che la transizione digitale sia una sfida cruciale per il futuro dei nostri enti locali e vogliamo fornire loro tutto il supporto necessario per affrontarla al meglio”.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione tramite il sito https://www.transizionedigitale.it/era-meglio-la-carta/. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione al numero 0332.1845014.