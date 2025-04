Supremo: la nuova sfida del Rock Italiano, fuori il singolo “Vivere a metà”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Esce oggi in anteprima assoluta su YouTube Vivere a metà, il singolo di lancio di Supremo.

Il cantautore rock pugliese, nato a San Giovanni Rotondo, è considerato dagli addetti ai lavori e da chi conosce la sua arte come la nuova stella del rock italiano e questa canzone ne è una grande dimostrazione. Una ballad electro rock tra suoni pieni di compassione e allo stesso tempo duri e concisi che sottolineano la dura realtà in cui viviamo, due assoli di chitarra spaziali da grande virtuoso e un testo che non ha bisogno di spiegazioni, cosi spiazzante da colpire dritto allo stomaco di chi ha vissuto la disperazione senza filtri le senza sconti.

Un videoclip intimista, minimalista ed essenziale con Supremo protagonista assoluto con sguardi e cenni d’intesa che mettono a dura prova le emozioni e dai quali trasparisce tutto il vissuto dell’uomo che si sposa alla perfezione con l’artista.

Dichiara Supremo: “Sono 5 anni che aspetto questo momento e ogni volta ho rimandato perchè stavo male. La mia mente e il mio corpo erano estremamente debilitati e sono ancora provati dai mali oscuri.

Ammetto che, a un certo punto, ho perso anche le speranze di poter vivere e ho pregato qualcuno di mettere fine al mio malessere. Poi, come in tutte le storie dove si tocca il fondo, sono rinato e ho combattuto. Ho scelto di sudare perchè non voglio vivere a metà e non accetto che nessuno all’infuori di me decida le mie sorti. Ce l’ho fatta e continuo con fatica a farcela ma adesso sono qui e sono ancora

vivo. Ho messo in conto che le mie canzoni possano essere non capite o condivise però è un rischio che vale la pena correre e io lo correrò al massimo”. Vivere a metà è il primo di una lunga serie di singoli che saranno contenuti nel primo album di Supremo “Sono ancora vivo – Atto Primo”, una trilogia di tre

album con la prima uscita in formato digital e in formato vinile prevista per il 18 Settembre 2026,

Vivere a metà è disponibile su YouTube in anteprima ufficiale dal 18 Aprile, su tutti i digital store dal 2 Maggio e in radio dal 9 Maggio.