SuperEnalotto, premi non riscossi nella “SuperEstrazione”: come verificare se si ha vinto
Sono 18 i vincitori del premio speciale “SuperEstrazione” di SuperEnalotto SuperStar del concorso n. 203 di sabato 20 dicembre 2025 che non hanno ancora reclamato la vincita da 50mila euro.
L’iniziativa metteva in palio 300 premi da 50mila euro ciascuno, per un totale di 15 milioni di euro. Per incassare la somma c’è tempo entro 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale: la scadenza è fissata al 20 marzo.
Come funzionava l’estrazione speciale
Per partecipare bastava convalidare una giocata SuperEnalotto SuperStar valida per il concorso dedicato. Ogni ricevuta riportava un codice univoco di 25 cifre: è questo il numero da controllare per sapere se si è tra i vincitori.
Come verificare la vincita
Il controllo può essere effettuato:
• sul sito ufficiale SuperEnalotto
• tramite App “SuperEnalotto Verifica Vincite”
• presso i punti vendita Sisal
È possibile inserire il codice manualmente oppure verificarne più di uno insieme.
I punti vendita dove sono state registrate le vincite non riscosse
• Bergamo (BG) – Via Giulio Cesare, 55
• Nerviano (MI) – Strada Sempione, 109
• Varedo (MB) – Viale Brianza, 114
• Sedriano (MI) – Piazza Gandhi, 6
• Ostuni (BR) – Via G. Di Vittorio, 8
• Bisceglie (BT) – Martiri di Via Fani, 2
• Monti (SS) – Via Roma, 98
• Cabras (OR) – Corso Italia, 173
• Palermo (PA) – Via Alessio di Giovanni, 40
• Palermo (PA) – Via A. Pacinotti, 62
• Roma (RM) – Piazza Bologna, 16
• Roma (RM) – Via Valle Borbera, 2
• Montechiarugolo (PR) – Via Parma, 61
• Lanciano (CH) – Viale della Rimembranza, 37
• Sant’Antonio Abate (NA) – Via Buonconsiglio, 120/122
• Terni (TR) – Viale Benedetto Brin
• Torino (TO) – Via Barletta, 110/A
• Castrolibero (CS) – Via Ortomatera, 80/82
Chi ha partecipato all’estrazione del 20 dicembre 2025 dovrebbe controllare subito la propria ricevuta: potrebbero esserci 50mila euro ancora da incassare.