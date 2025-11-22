[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sul Porto Turistico di Manfredonia arriva la pista di pattinaggio sul ghiaccio

Sono lieto di annunciare che quest’anno sono stato incaricato di organizzare il Natale sul porto turistico “Marina del Gargano” con tanto di pista di ghiaccio, luminarie, selfie, mercatini a tema ….con la speranza di aver fatto una cosa gradita per la nostra amata città e non solo, vi diamo appuntamento a sabato sera 6 dicembre per la giornata inaugurale!

Vi aspettiamo in tanti

Un grazie particolare a colleghi che hanno partecipato per far sì che tutto vada per il meglio

Casa 28 Brasserie

-Arnold’s

-Seashell

-Marincanto

-Panzaria

-Molo 20

-Bacalajo

-Bar Movida

-Tabacchi e non solo

-Flamingo

-Bodeguita

-Bar Terzo Millennio

-La Gespo

Lo scrive su Facebook Gianluca Alborea