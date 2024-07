Christian e Ludovica: cos’è successo dopo un mese dal falò di confronto a Temptation Island

Christian e Ludovica sono stati gli assoluti protagonisti della seconda puntata di Temptation Island, andata in onda lo scorso 4 luglio su Canale 5. Poche ore fa la piattaforma Witty Tv ha svelato cos’è successo alla coppia ad un mese dalla fine delle registrazioni del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Ludovica ha riferito di essere attualmente serena dopo aver vissuto Temptation Island a pieno. La donna inoltre ha ammesso di essere stata coraggiosa e sincera con sé stessa e nei confronti del rapporto che aveva con Christian. Tutto questo l’ha portata a cambiare addirittura casa e lavoro: una scelta di cui non si è pentita visto che ha deciso di ripartire da sé.

Christian e Ludovica non sono tornati insieme dopo Temptation Island

Ludovica inoltre ha parlato di Christian, immaginando come si sia sentito quando ha visto quelle scene a Temptation Island con il tentatore Andrea usando queste parole: “Lui merita di essere amato e merito tanto ma io non posso dargli io tutto questo.” A tal proposito, la donna ha detto di non aver avuto più contatti con il tentatore. Dall’altro canto, Christian ha detto che nonostante il dispiacere sta cercando di rifarsi una vita stando sereno e tranquillo. L’uomo inoltre ha ammesso che si aspettava delle scuse da Ludovica per il suo comportamento e di non essere contento di quello che ha raccontato in quanto sembrava volesse giustificare quello che ha fatto facendolo passare come una cosa leggera. Christian ha dichiarato: “Non ho idea di tornare con lei, la mia decisione l’ho presa e l’ho metabolizzata”.