[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

SUCCESSO PER IL TROFEO OPEN ILCA A MANFREDONIA. TUTTI I RISULTATI

Si è conclusa, con la terza e ultima regata e la cerimonia di premiazione, la 3^ Tappa Nazionale ILCA (International Laser Class Association) di vela a Manfredonia.

L’evento organizzato dalla Gargano Sailing Club SSD, circolo velico affiliato alla Federazione Italiana Vela (FIV), ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia nelle classi ILCA 4 e ILCA 6.

Una tre giorni di gara intensi con numerose prove disputate che hanno poi consentito di stilare una graduatoria che ha premiato il talento e la preparazione dei velisti, ed un successo per Manfredonia e per l’organizzazione, con il pieno rispetto del programma della manifestazione in tutte e tre le giornate, e lo svolgimento di una serie di prove tecniche, in un clima ideale per le regate.

Per la vela e per Manfredonia un successo di organizzazione e programmazione, con il golfo sipontino che si è dimostrato ancora una volta lo scenario ideale per questa tipologia di gare, come sottolineato dal direttore sportivo della Gargano Sailing Michelangelo Del Bravo, che ha stilato un bilancio della manifestazione e della tre giorni di regate: “Portare a termine 9 prove per entrambe le categorie, per un totale di ben 18 prove disputate, è motivo di orgoglio. Il merito va, oltre che alle splendide condizioni meteo che il nostro golfo offre, anche alla efficace organizzazione e alla preparazione di tutte le professionalità messe a disposizione dalla Gargano Sailing, che insieme al comitato di regata hanno consentito lo svolgimento completo delle gare.

Ma i veri protagonisti – aggiunge – “sono gli atleti e gli allenatori che si sono sfidati in questi giorni, provenienti da tutto il territorio nazionale, che non hanno lesinato sforzi per rendere al meglio e far splendere la manifestazione, e ai quali va il nostro personale ringraziamento”.

Un ringraziamento particolare per la riuscita della manifestazione, è rivolto dall’organizzazione ai main sponsor Azzarone Costruzioni e BCC di San Giovanni Rotondo, che hanno creduto a questo evento.

Di seguito i risultati finali divisi per categoria:

Classe ILCA 6

Femminile – Overall

Serena Cuccotti (Assoc. Velica Civitavecchia ASD) Matilde Tintinelli (LNI Porto San Giorgio) Enrica Cossignani (ASD Nautica Picena)

Femminile – Under 17

Matilde Tintinelli (LNI Porto San Giorgio)

Femminile – Under 19

Serena Cuccotti (Assoc. Velica Civitavecchia ASD)

Femminile – Under 21

Camilla Morsiani (Club Nautico Pesaro Asd)

Maschile – Overall

Gabriele Amodio (Circolo Vela Bari ASD) Gianluigi Schirinzi Pagliari (Circolo Vela Bari ASD) Roberto Toscano (Circolo Vela Bari ASD)

Maschile – Under 17

Roberto Toscano (Circolo Vela Bari ASD)

Maschile – Under 19

Gianluigi Schirinzi Pagliari (Circolo Vela Bari ASD)

Maschile – Over 30

Antonio Di Donato (Circolo Nautico Posillipo)

Classe ILCA 4

Maschile – Overall

Francesco Stabile (Circolo Vela Bari ASD) Tommaso Revenoldi (Centro Nautico Bardolino ASD) Emanuele Vincenzi (LNI Ostia)

Maschile – Under 16

Francesco Stabile (Circolo Vela Bari ASD) Emanuele Vincenzi (LNI Ostia) Lorenzo Specchia (Fraglia Vela Riva)

Femminile – Overall

Maria Chiara Fuligna (C.V. Portocivitanova ASD) Martina Volpicella (Circolo Vela Bari ASD) Alice Mirizzi Stanghellini Perilli (Circolo Vela Bari ASD)

Femminile – Under 16

Martina Volpicella (Circolo Vela Bari ASD) Alice Mirizzi Stanghellini Perilli (Circolo Vela Bari ASD) Giulia Fortuna (LNI Porto San Giorgio)

Ufficio Stampa Tappa Nazionale Ilca Manfredonia