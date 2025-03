[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Striscia la Notizia: stasera torna Luca Abete per parlare di auto rubate nella provincia di Foggia

STASERA A STRISCIA: STAFFETTISTI SCATENATI, LA PROVINCIA DI FOGGIA DIMENTICATA DALLO STATO?

A seguito di numerose testimonianze, l’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete è giunto nella provincia di Foggia, in cui le auto rubate non solo vengono abbandonate ma addirittura bruciate, con un grave danno ambientale. La conferma dello stato di abbandono di questi territori viene data anche negli uffici comunali, in cui emerge un dato assurdo: ogni notte su tutto il territorio c’è a disposizione una sola auto della polizia, rendendo impossibile garantire la sicurezza e il controllo. In queste condizioni, la criminalità può agire senza ostacoli.



Con l’aiuto di Marasco, vecchia conoscenza di Striscia, Abete ha condotto una serie di operazioni per il ritrovamento e la rimozione immediata delle carcasse di auto abbandonate nelle campagne pugliesi. Singolare la modalità con cui l’inviato coinvolge un simbolico Ministro degli Interni, per una volta presente sul posto.

I dettagli nel servizio in onda stasera.