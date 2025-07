[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stramaccioni eroe sul Gargano: salva due ragazze dall’annegamento

Il 28 luglio Stramaccioni ha tirato fuori dal mare due ragazze di Bolzano ed è stato premiato dalla guardia costiera italiana con una maglia simbolica, quella rossa dei bagnini.

Stramaccioni si trovava in vacanza con la famiglia sul Gargano, in Puglia, nella Baia di Sfinale, più o meno a metà tra Peschici e Vieste, quando a un certo punto ha percepito qualcosa di strano lungo la riva. “Ero sotto l’ombrellone insieme a mia moglie e ai miei figli. A un certo punto, in lontananza, le persone hanno iniziato ad accalcarsi lungo la riva. Uno dei bagnini era dentro l’acqua, e fischiava per attirare l’attenzione. C’erano due ragazze che sbracciavano e urlavano, così mi sono alzato e mi sono diretto verso l’acqua in fretta e furia. Ho percepito subito il pericolo. Il bagnino non ce l’avrebbe mai fatta da solo”