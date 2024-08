Strada Facendo: “Per la Valente ora l’area Scaloria non è più pericolosa per il luna park”

Continua la serie di “miracoli” amministrativi ed esempi di coerenza sul cosiddetto tema della legalità e competenza dell’Amministrazione La Marca.

Ebbene, con Delibera di Giunta n.10 del 13/08/2024, è stata approvata “L’INDIVIDUAZIONE AREE DA DESTINARE A SPETTACOLI VIAGGIANTI, BANCHI FIERA E MANIFESTAZIONI. E INDIRIZZI PER LA FESTA PATRONALE IN ONORE DI MARIA SS DI SIPONTO”.

Nella Delibera si legge il parere favorevole nell’ “individuare l’area e la collocazione delle attrazioni spettacolistiche, in continuità con quanto già fatto nel 2023 (e confermato dalla delibera della Giunta Rotice n.136 del 24 agosto), nell’area mercatale e aree limitrofe alla stessa concedendo l’installazione delle attrazioni e dei banchi fiera”, ovvero la zona Scaloria.

Già l’aver adottato nuovamente un atto della Giunta Rotice che dall’attuale maggioranza di Governo veniva definita incapace e dannosa per la città, fa emergere tutta la malafede e l’assoluta mancanza di onestà intellettuale di certi soggetti, professionisti agitatori di popolo.

Ma, non è tutto. A ben leggere la Delibera di Giunta n.10 del 13 agosto 2024 si evince il parere positivo dell’Assessore Maria Teresa Valente che, invece, a luglio 2022, scrisse un esposto alla Soprintendenza Archeologica Foggia e Bat (a cui l’Amministrazione Rotice rispose con una dettagliata nota tecnica del 20 luglio 2022, conseguendo parere favorevole) per segnalare la pericolosità e l’inidoneità della zona Scaloria per tale utilizzo, a causa della presenza nel sottosuolo dell’omonima area archeologica. Oltretutto, la medesima zona era stata adibita a luna park e spazio bancarelle anche all’epoca dell’Amministrazione Riccardi, dove la stessa Assessora ricopriva il ruolo di staff della segreteria del sindaco per quasi un decennio.

Un evidenziassimo caso di schizofrenia! Assessora Valente può spiegare ai cittadini quali sono gli elementi che utilizza per giudicare la pericolosità e/o l’idoneità di un atto e/o di un evento? Ma, soprattutto dall’alto di quale esperienza e capacità Lei può esprimere oggettivi giudizi tecnici che vadano oltre la contrapposizione politica e/o la “simpatia” dei soggetti proponenti?

Ciò che riguarda l’interesse pubblico, per di l’affermazione dei principi della legalità e trasparenza tanto cari a parole all’Amministrazione La Marca, non ha colori e simpatie, ma valutazioni oggettive fatte da gente competente. E,ahinoi, siamo solo all’inizio….

