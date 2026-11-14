Meteo, può davvero arrivare un anticiclone russo a fine novembre?
Meteo, può davvero arrivare un anticiclone russo a fine novembre?
L’ultima decade di novembre potrebbe riservare qualche sorpresa sul fronte meteorologico europeo. Tra gli scenari che iniziano a emergere dalle elaborazioni modellistiche, prende corpo l’ipotesi di un progressivo affacciarsi dell’anticiclone russo verso l’Europa, una configurazione che, se confermata, potrebbe contribuire a cambiare il volto del tempo anche sul Mediterraneo.
Lo scrive Alessio Grosso su MeteoLive
Il Mediterraneo potrebbe così diventare un’area di interazione tra le correnti oceaniche, ancora relativamente miti e umide, e le masse d’aria più fredde in arrivo da est. Un eventuale incontro tra queste circolazioni potrebbe favorire un peggioramento del tempo accompagnato da un progressivo abbassamento delle temperature, con le prime condizioni davvero invernali della stagione.
La media degli scenari del modello GFS comincia a evidenziare questa possibile evoluzione.