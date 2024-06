Stop per Estate in Diretta, attualità e informazione estive di Rai 1

Il contenitore di attualità e informazione estivo di Rai 1, condotto da Semprini e De Girolamo al timone sarà vittima di uno stop. Estate in Diretta Start riunisce il pubblico e lo rende preparato ai servizi, i collegamenti e a ciò che verrà presentato di seuito. I vertici lo hanno introdotto i programma in un secondo momento, dopo una partenza in onda mogia a cui segue della fine de La Vita in Diretta.

La tv italiana ha ben chiaro il valore e l’importanza dei traini

I programmi di traino permettono ai telespettatori di essere preparati alla proposta successiva, non andrebbe bene toppare in questo senso. Rai 1 però deve adeguarsi rinuncia a ciò che è stato previsto per il programma estivo, trasmesso ogni pomeriggio dalle ore 16.15.

Quindi Estate in Diretta, stop per De Girolamo e Semprini, nelle ultime tre settimane di luglio

pausa per il traino Estate in Diretta Start. Così alcuni episodi di agosto di Camper, nello stesso studio di via Teulada a Roma: Estate in Diretta, Camper e Unomattina Estate potranno essere registrati.

La programmazione estiva

Estate in Diretta e Unomattina Estate devono evidentemente essere trasmessi in diretta, Camper può essere registrato. La pausa è necessaria affinchè il personale Rai possa godere delle consuete vacanze di agosto. Durante le tre settimane di luglio, dalle 14 verranno trasmesse le repliche di tre episodi al giorno di Un passo dal cielo 4.

Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini condurranno Estate in Diretta su Rai 1. Problemi di traino per Estate in Diretta, trasmessa dalle ore 17.05? Lo stop però è inevitabile e necessario. Il corretto e fluido svolgimento di ogni programmazione deve esserci e la Rai darà l’opportunità di godere delle ferie.