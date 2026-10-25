La famiglia Panini, anticipazioni della nuova fiction Rai: quando va in onda, cast e dove è ambientata

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Tra le fiction più attese della nuova stagione di Rai 1 c’è La famiglia Panini, la serie evento che racconta una delle storie imprenditoriali più straordinarie del nostro Paese. Al centro del racconto troviamo la famiglia che ha dato vita alle celebri figurine Panini, protagoniste dell’infanzia di intere generazioni.

Guidata da Serena Rossi, la fiction porterà il pubblico nella Modena del dopoguerra, tra sacrifici, sogni e intuizioni che hanno cambiato per sempre il mondo dell’editoria e del collezionismo. La serie seguirà il percorso dei Panini dagli anni più difficili fino al successo internazionale. Quando va in onda la fiction? Chi sono gli attori protagonisti? E quali luoghi fanno da sfondo alla nascita di un marchio diventato famoso in tutto il mondo?

La famiglia Panini, quando va in onda su Rai 1

La nuova fiction debutterà il 22 novembre su Rai 1 e sarà proposta come una grande serie evento articolata in tre serate.

Il racconto accompagnerà gli spettatori lungo diversi decenni della storia italiana, mostrando la crescita della famiglia Panini e l’evoluzione di un progetto destinato a diventare un fenomeno internazionale.

La serie sarà disponibile anche su RaiPlay, permettendo al pubblico di recuperare gli episodi in qualsiasi momento.

La trama della fiction con Serena Rossi

La storia prende il via negli anni Quaranta, quando la famiglia Panini lascia la campagna per trasferirsi a Modena alla ricerca di un futuro migliore.

A guidare il nucleo familiare è Olga, interpretata da Serena Rossi, una donna forte e determinata che non smette mai di credere nelle opportunità offerte dalla vita. Sarà proprio la sua visione a spingere la famiglia verso un’avventura destinata a cambiare tutto.

Dopo l’acquisto di una piccola edicola, i Panini iniziano un percorso fatto di sacrifici, intuizioni e momenti difficili. Nel corso degli anni nascerà l’idea che porterà alla creazione delle figurine, trasformando una semplice passione in una delle imprese italiane più conosciute al mondo.

La fiction intreccia il racconto familiare con i grandi cambiamenti vissuti dall’Italia nel dopoguerra, mostrando come una famiglia numerosa sia riuscita a trasformare un sogno in realtà.

Cast e location della serie

A guidare il cast troviamo Serena Rossi nel ruolo di Olga Panini. Accanto a lei recitano Edoardo Pesce, Simone Liberati, Federico Cesari, Benedetta Cimatti, Luca Di Sessa e Samuele Teneggi.

Completano il cast numerosi interpreti che danno volto ai fratelli Panini e alle persone che accompagnano la famiglia lungo il percorso che porterà alla nascita dell’azienda.

Per quanto riguarda le location, la protagonista assoluta è Modena, città simbolo dell’avventura imprenditoriale dei Panini. Le riprese e l’ambientazione valorizzano le atmosfere dell’Emilia-Romagna tra gli anni della guerra, la ricostruzione e il boom economico.

Tra edicole, strade di provincia, luoghi di lavoro e ambienti familiari, la fiction ricostruisce un periodo fondamentale della storia italiana, riportando sullo schermo le origini di un marchio che ancora oggi continua a far sognare milioni di appassionati di figurine.