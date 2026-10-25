Che Tempo Che Fa, ospiti 25 ottobre: da Charlotte Casiraghi a Giorgia, tutte le anticipazioni del talk di Fabio Fazio

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Che Tempo Che Fa torna domenica 25 ottobre sul Nove con una puntata ricca di ospiti provenienti dal mondo della cultura, della musica, dello spettacolo e dell’attualità. Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, accoglierà alcuni dei protagonisti più seguiti del momento, alternando interviste, approfondimenti e momenti di intrattenimento.

Tra i nomi più attesi spiccano Charlotte Casiraghi, Giorgia, Gino Cecchettin e Teo Teocoli, ma non mancheranno anche volti noti del giornalismo, della scienza e della televisione italiana. Quali temi verranno affrontati nel corso della serata? Cosa racconteranno gli ospiti a Fabio Fazio? E quali saranno i momenti più attesi della nuova puntata?

Charlotte Casiraghi e Giorgia protagoniste della puntata

Tra le protagoniste della serata ci sarà Charlotte Casiraghi, esponente della famiglia reale monegasca e presidente dell’associazione dedicata alla filosofia da lei fondata. Nel corso dell’intervista parlerà del suo nuovo saggio, un’opera che riflette sul valore della fragilità e sul significato delle crepe che attraversano la vita di ogni persona.

Grande attesa anche per Giorgia, che arriverà nello studio di Fabio Fazio in un momento particolarmente intenso della sua carriera. La cantante parlerà del suo nuovo progetto discografico e dell’esperienza alla guida di X Factor, ruolo che l’ha riportata al centro del mondo televisivo oltre che musicale.

Che Tempo che fa, Gino Cecchettin presenta il film dedicato a Giulia

Uno dei momenti più significativi della puntata di Che tempo che fa sarà dedicato a Gino Cecchettin, ospite insieme agli attori Filippo Timi e Sabrina Martina.

L’occasione sarà la presentazione del film “Se domani non torno”, ispirato al libro scritto da Cecchettin e dedicato al ricordo della figlia Giulia. Il progetto cinematografico affronta temi profondi e delicati, portando sul grande schermo una storia che ha segnato profondamente l’opinione pubblica italiana.

Da Teo Teocoli a Roberto Saviano: tutti gli altri ospiti

Nel corso della serata Fabio Fazio accoglierà anche Teo Teocoli, uno dei protagonisti assoluti della comicità italiana, pronto a ripercorrere alcuni dei personaggi che hanno reso celebre la sua carriera.

Spazio inoltre a Roberto Saviano, Mara Maionchi e Orietta Berti, che contribuiranno al dibattito sui principali temi della settimana.

Non mancherà il tradizionale momento dedicato alla scienza con Roberto Burioni, mentre per l’approfondimento sull’attualità e l’informazione interverranno Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini e Ferruccio De Bortoli.

Tra cultura, musica, cinema e attualità, la puntata del 25 ottobre si preannuncia quindi come uno degli appuntamenti più ricchi della stagione di Che Tempo Che Fa, confermando la formula che continua a rendere il programma di Fabio Fazio uno dei talk più seguiti della televisione italiana.