Stefano De Martino sbarca in prima serata su Rai1 dopo il successo ad Affari Tuoi: ecco dove

Momento d’oro per Stefano De Martino, la cui ascesa sembra inarrestabile. Ne è passata di acqua sotto i ponti quando era un semplice allievo di Amici di Maria De Filippi. Oggi, il conduttore è diventato l’asso piglia tutto della Rai dopo l’addio di Amadeus, che ha deciso di traslocare su Discovery. Nonostante le tante critiche, l’uomo è approdato alla guida di uno dei programmi più famosi della Rai. Stefano De Martino è al comando di Affari Tuoi dallo scorso 2 settembre dove ha riscosso un incredibile successo di ascolti. Le puntate del gioco dei pacchi sono state viste da oltre il 24% di share, tanto da aggiudicarsi la serata contro Canale 5. Ma per il conduttore gli impegni non sono finiti qui visto che tra poco sbarcherà anche in prima serata su Rai 1.

Stefano De Martino sarà il primo giudice a rotazione di Tale e quale show

Secondo quando rivelato da Tv Sorrisi e Canzoni, Stefano De Martino sarà il giudice di Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti in onda dal 20 settembre su Rai 1. La pagina social del settimanale ha scritto le seguenti parole: “Il conduttore sarà il primo giudice a rotazione del programma Tale e quale show e siederà al fianco di Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi”. Insomma una nuova sfida televisiva per l’ex marito di Belen Rodriguez. Proprio quest’ultimo ha parlato della sua vita privata nel corso della conferenza stampa di Affari Tuoi. L’uomo ha affermato che il rapporto con l’argentina va benissimo, tanto da avere una relazione tranquilla come due genitori separati.