Affari Tuoi: Stefano de Martino si commuove in studio per la storia di Paolino e Mamma Nives

Stefano de Martino commosso ad Affari tuoi per la storia di Paolino, è successo questa sera nella seconda puntata del programma che nelle scorse edizioni era presentato da Amadeus.

Nella puntata di oggi ha gareggiato Paolino per l’Emilia Romagna. Dopo 16 puntate è arrivato il suo turno “fortunato”. Stefano de Martino sempre piu a suo agio dopo il successo della prima puntata, che abbiamo commentato in un articolo. Paolino accompagnato da mamma Nives, torna a casa con 70.000 euro grazie ad una puntata mirata, agevolata da un dottore benevolo.

Stefano de Martino commosso ad Affari tuoi per la storia di Paolino

Mamma Nives, ha raccontato su Rai 1 nel corso della seconda puntata dell’era De Martino la storia che la unisce a Paolino: “Paolo è un figlio adottivo. Per noi è difficile parlare di adozione, perché siamo una famiglia normale e per noi non c’è niente di strano. È arrivato quando aveva 24 giorni, andammo a Piacenza a prenderlo. Dopo tanti anni ancora mi commuovo perché è stata la gioia più grande della mia vita. Quando mi dicono che Paolo è stato fortunato, dico che siamo stati noi fortunati ad incontrarlo. Grazie alla sua mamma biologica che lo ha fatto nascere. Diventare nonna è stata una felicità ancora più grande. Noi che pensavamo di non avere figli, diventare nonni, vuol dire aver vinto” Lo stesso Stefano de Martino si commuove in studio ripedento “Siete una bellissima famiglia, i figli sono di chi li cresce” nuovamente De Martino cita Amadeus con la nota frase “Soldi sicuri”. Stefano De Martino che qualche giorno fa aveva fatto una confessione: “Cosa mi ha detto Amadeus”