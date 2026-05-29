Gerry Scotti e Stefano De Martino uniti: “Pronti ad accorciare La ruota della fortuna e Affari tuoi”

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Gerry Scotti è stato ospite del Festival della tv che avviene ogni anno a Dogliani. Il conduttore ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti intervenuti alla manifestazione. In particolare, l’uomo ha detto di avere stretto un accordo con Stefano De Martino affinché La ruota della fortuna e Affari Tuoi accorcino la loro durata nell’access prime time. Gerry Scotti ha dichiarato le seguenti parole: “Io e Stefano De Martino siamo d’accordo che i nostri programmi debbano finire alle 21.30″. L’uomo ha quindi aggiunto che il problema dell’access time non può essere addossato solo alle tv commerciali che vivono grazie alla pubblicità rispetto alla Rai dove c’è il canone. Il conduttore ha quindi affermato: “Perché dovrebbe essere l’operatore commerciale il primo a fare un passo indietro proprio adesso che gli ascolti funzionano? Dobbiamo metterci d’accordo tutti”.

Gerry Scotti vorrebbe chiudere alle 21:30 con La ruota della fortuna

Gerry Scotti come Stefano De Martino avrebbero dato l’ok affinché La ruota della fortuna e Affari tuoi chiudano per le 21:30 e non più alle 22:00 come sta accadendo adesso. Il conduttore torinese sempre dal palco di Dogliani ha spiegato di non essere rimasto sorpreso per il prolungamento del suo quiz show per tutta l’estate. L’uomo ha rivelato di aver saputo già da tempo che sarebbe andato in onda con La ruota della fortuna anche nei mesi più caldi dell’anno. Niente vacanze per il conduttore a differenza di Stefano De Martino che da metà luglio lascerà il timone a L’eredità che sbarcherà nella fascia dell’access prime time con Marco Liorni.