Stefano De Martino fa una confessione prima del debutto ad Affari Tuoi: “Cosa mi ha detto Amadeus”

Stasera 2 settembre inizierà la stagione televisiva della Rai. Ad aprire le danze toccherà a Stefano De Martino che debutterà come conduttore di Affari Tuoi a partire dalle ore 20:35 sui teleschermi di Rai 1. L’uomo avrà il difficile compito di bissare il successo ottenuto da Amadeus alla guida del gioco dei pacchi. Per questo motivo, in rete c’è già grande attesa per vedere come se la caverà il conduttore in questa nuova veste. Nel frattempo, Stefano De Martino ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica prima del debutto su Rai 1. L’uomo ha detto di vivere questa avventura con determinazione ed emozione, tanto da dichiarare: “Ho sempre guardato Rai 1 come una grande nave ed ora sono in procinto di saltarci a bordo con grande entusiasmo.”

Stefano De Martino rivela che Amadeus gli ha dato dei preziosi consigli per condurre Affari Tuoi

Intervistato a La Repubblica, Stefano De Martino ha rivelato che per arrivare preparato ad Affari Tuoi ha studiato tutte le edizioni del passato. L’uomo ha svelato di aver sentito Amadeus, che gli ha dato dei preziosi consigli. A tal proposito, il conduttore ha ammesso di sperare che le loro nuove avventure siano un successo per entrambi. In merito a ciò, l’ex marito di Belen Rodriguez ha ammesso: “Mi sto preparando con tanto entusiasmo. E’ una maratona molto lunga, costruiremo il tempo passo dopo passo.” Il programma manterrà un formato tradizionale con i famosi 20 pacchi contenenti i premi fino a 300 mila euro ma introducendo alcune novità come il telefono rosso per le comunicazioni con il Dottore e un nuovo gioco con le carte che possono portare ad un cambio di pacco o a un offerta di denaro.