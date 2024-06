Nuovo smacco di Amadeus alla Rai: condurrà La Corrida su Canale Nove

L’addio di Amadeus dalla Rai continua a tenere alta l’attenzione mediatica e del pubblico. Il conduttore sta già pensando al suo debutto su Canale Nove dove lo vedremo assoluto protagonista della nuova stagione televisiva. Il suo primo programma in prima serata sarà una nuova edizione de La Corrida, lo show che fu inventato da Corrado. Amadeus porterà sui teleschermi di Canale Nove lo show che aveva fatto la fortuna di Corrado a partire dal prossimo anno. Ma non sarà solo l’unico impegno del conduttore perché condurrà anche Identity, il nuovo quiz show basato sul format de I soliti Ignoti che sarà ospitato da Canale Nove in autunno.

Amadeus conduce La Corrida su Canale Nove: nuovo schiaffo alla Rai

La corrida è uno dei pilastri dell’intrattenimento italiano che nacque come programma radiofonico nel 1968. Sul piccolo schermo invece debuttò nel 1986 presentato proprio da Corrado fino al 1997. Alla sua morte, il programma venne condotto da Gerry Scotti dal 2002 ed il 2009, Flavio Insinna nel 2011 e Carlo Conti tra il 2018 e 2022 sui teleschermi di Rai Uno. Amadeus è riuscito a strappare un altro programma dalla Rai dopo l’addio dei I soliti ignoti. Un nuovo schiaffo da parte del conduttore a Mamma Rai, per la quale ha prestato servizio per molti anni raggiungendo ascolti altissimi grazie ad Affari Tuoi e cinque anni di seguito del Festival di Sanremo. Neanche a dirlo, la notizia ha già fatto in breve tempo il giro del web, tanto da suscitare diverse reazioni. C’è chi è felice di rivedere La Corrida in tv, c’è chi accusa il conduttore di non stare portando programmi nuovi su Canale Nove.