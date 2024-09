Stefano De Martino fa una battuta su Amadeus: cos’è successo ad Affari Tuoi

Ieri 15 settembre è andata in onda una puntata importantissima di Affari Tuoi come annunciato da Stefano De Martino perché è stato chiamato a giocare il concorrente del Molise, Giuseppe Frosolone. L’uomo ha chiesto l’ovazione del pubblico: un vero e proprio vulcano di simpatia e d’entusiasmo. Stefano De Martino ha introdotto l’uomo urlando nello studio: “Giuseppe Frosolone camionista per passione”. Il concorrente è apparso molto emozionato sebbene ormai fosse di casa. In questo modo il conduttore di Affari Tuoi entra nell’ultima settimana di programmazione prima dello scontro con Amadeus. Proprio quest’ultimo si è trasferito su Canale Nove dove condurrà Chissà chi è dal prossimo 23 settembre nella stessa fascia oraria.

Stefano De Martino prende in giro Amadeus ad Affari Tuoi

Nel corso della puntata di ieri 15 settembre, Stefano De Martino si è reso protagonista di un episodio che ha suscitato pareri contrastanti sui social. Il conduttore ha preso in giro Amadeus quando ha dichiarato in diretta: “La mia curiosità – numeri a parte – ad Amadeus il caciocavallo come gli piace?”. Giuseppe aveva iniziato ad Affari Tuoi come pacchista nell’ultima edizione con Amadeus per poi iniziare l’anno televisivo con l’ex marito di Belen Rodriguez. Nel frattempo, c’è grande attesa di vedere lo scontro agli Auditel tra Rai 1, Canale 5 e Canale Nove. Se sulla rete ammiraglia Mediaset tornerà Striscia La notizia, sulla rete di Discovery debutterà Amadeus alla guida di Chissà chi è, il remake de I soliti ignoti. Per questo motivo, c’è curiosità di vedere chi vincerà il primo scontro.