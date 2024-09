Stefano De Martino meglio di Amadeus ad Affari Tuoi: il grande traguardo

Meglio Amadeus o Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi? E’ questa la domanda che molti telespettatori si stanno facendo. C’è chi sostiene che Ama sia ancora irraggiungibile mentre altri credono che l’ex marito di Belen Rodriguez stia facendo un ottimo lavoro. Gli ascolti sembrano dalla sua parte come i favori del pubblico. Tra questi c’è anche Paolo Bonolis, che ha approvato la conduzione di Stefano De Martino, ammettendo però che avrà alcune difficoltà nel condurre senza spalla come succedeva in Stasera tutto è possibile o Bar Stella. I dati d’ascolto parlano chiaramente o quasi. Nei primi sette giorni di messa in onda di Affari Tuoi, l’ex ballerino di Amici ha fatto molto meglio di Amadeus. L’uomo ha portato a casa una media di oltre 4 milioni di telespettatori pari ad uno share del 23%.

Stefano De Martino rivela di aver fatto consegne di frutta a domicilio

Nel frattempo Stefano De Martino è intervenuto ai microfoni di Bruno Vespa dove ha raccontato i suoi arbori da ragazzino soffermandosi sul rapporto con il figlio Santiago. Il conduttore di Affari Tuoi prima di intraprendere la carriera artistica faceva un altro mestiere. Il giovane ha ammesso che consegnava la frutta a domicilio. A tal proposito, ha raccontato: “C’era la signora Palumbo da cui andavo più volentieri rispetto ad altri contenti. Oltre a darmi la mancia, mi accoglieva sempre e gli raccontavo i miei spettacoli teatrali. Per lei facevo la selezione della frutta“. Il padre invece era contrario alla carriera da ballerino perché anche lui lo era stato. L’uomo ha affermato che il suo genitore ha provato a dissuaderlo in tutti i modi ma a 10 anni si è dovuto rassegnare.