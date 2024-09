Stefano de Martino ed Affari Tuoi rimandati all’ultimo minuto, ecco il motivo

Stefano de Martino ed Affari Tuoi rimandati, è successo poco fa su Rai 1 con poco preavviso. La trasmissione che sta riscuotendo grande successo sulla rete ammiraglia Rai è stata rimandata improvvisamente per qualcosa di abbastanza discutibile.

Oggi 4 Settembre alle ore 20.30 al termine del telegiornale di Raiuno della sera anziché andare in onda il programma condotto da pochi giorni dal ex ballerino Stefano de Martino, è andato in onda uno speciale del Tg1 che ha tolto spazio al game show del preserale.

Sangiuliano monopolizza Rai 1 “Con la Boccia una relazione sentimentale”

Alquanto discutibile la scelta della Rai che è sempre più diventa tele meloni che dona 30 minuti ad un monologo del ministro Sangiuliano che senza contraddittorio racconta la sua versione della storia che lo lega a Maria Rosaria Boccia con annesso scandalo che tiene banco in queste ore. Il ministro racconta tutta la verità sulla sua relazione sentimentale con Maria Rosaria Boccia. la minoranza chiede le dimissioni immediate del ministro dopo questo scandalo che si prevede bollente nei prossimi giorni.

Ció che fa discutere è sicuramente l’assenza completa di un contraddittorio un vero e proprio monologo del ministro che racconta la sua versione dei fatti.

Stefano de Martino che nei giorni scorsi ha raccolto un grande pubblico è costretto a rimandare di oltre mezz’ora la sua puntata che è iniziata pochi istanti fa con i partecipanti della Basilicata.