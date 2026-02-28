Stefano De Martino è il nuovo conduttore del Festival di Sanremo: ufficiale l’annuncio di Carlo Conti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È ufficiale: sarà Stefano De Martino a guidare la prossima edizione del Festival di Sanremo. L’annuncio è arrivato direttamente dal palco dell’Ariston, dove Carlo Conti ha comunicato la decisione che segna un importante passaggio di testimone nella storia della manifestazione.

La scelta rappresenta un cambio generazionale significativo per l’evento televisivo più seguito d’Italia. Sanremo, nato nel 1951, è molto più di una competizione musicale: è uno specchio del Paese, un appuntamento capace di unire milioni di spettatori davanti alla televisione e di influenzare il panorama musicale nazionale.

Per De Martino si tratta della consacrazione definitiva nel ruolo di conduttore. Dopo un percorso di crescita costante nel mondo dello spettacolo, negli ultimi anni ha dimostrato di saper reggere la scena, gestire la diretta e mantenere un equilibrio tra ironia e professionalità. La conduzione del Festival rappresenta ora la sfida più prestigiosa della sua carriera.

Guidare Sanremo significa affrontare ascolti record, attenzione mediatica e grandi aspettative. Significa anche custodire una tradizione importante, rinnovandola senza tradirne lo spirito.

Con questo annuncio si apre ufficialmente una nuova fase per il Festival: un’edizione che promette di coniugare continuità e novità, nel segno di un volto che punta a parlare a tutte le generazioni