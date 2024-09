Stefano de Martino, come è andata la prima puntata? I nostri commenti a caldo dopo le polemiche

Stefano de Martino, ieri 2 settembre 2024 ha esordito nella vesti di conduttore di un game show a premio, era la sua prima volta. L’ascesa del conduttore ed ex ballerino campano è inarrestabile, dal ospite e concorrente di Maria de Filippi a conduttore della fascia oraria più importante della televisione italiana è un attimo. Ma come è andata la prima puntata di Affari Tuoi? I nostri commenti a caldo.

De Martino sembrerebbe aver fatto meglio di Amadeus, in termini numerici nella prima puntata, ovviamente se si confrontano i numeri della prima puntata di questa stagione con la prima puntata della scorsa stagione, L’anno scorso domenica 10 settembre del 2023 Affari Tuoi targato Amadeus era stato visto da 3.387.000 spettatori, pari al 20.6% di share. Mentre la puntata di Ieri, lunedì 2 settembre 2024, condotta da Stefano De Martino è stata seguita da 4.407.000 spettatori con il 24.85% di share. Ci sono da fare alcune precisazioni. Ieri era lunedi, giorno in cui molti restano a casa, la prima puntata dell’anno scorso era di domenica, giorno in cui notoriamente si va a fare delle uscite fuoriporta. In questa edizione l’attesa e la curiosità per il nuovo conduttore era tanta ed anche la spinta promozionale della rete ammiraglia Rai è stata tanta.

Stefano de Martino con la sua faccia da bravo ragazzo vince sempre. I suoi modi di fare gentili e pacati piacciono al pubblico ed anche ai concorrenti in studio che sembrano essere a loro agio. Stefano de Martino a differenza di Amadeus alza meno la voce, è più pacato e questo potrebbe essere una lama a doppio taglio. Parla con i concorrenti e prova ad entrare in sintonia, rispetto ad Amadeus è più “carnale” abbraccia gli ospiti ed i concorrenti più spesso rispetto a quando faceva il conduttore siciliano. Ironizza sull’amore Stefano e prova a lanciare qualche battuta per tenere il ritmo della puntata alta.

Il nuovo conduttore ha voluto nuovamente il telefono con il filo rosso, al posto di un piu freddo e moderno smartphone che usava Amadeus, cosi come i pacchi, Stefano è voluto tornare al passato con i pacchi in cartone, al posto dei più eleganti ma più seri pacchi in metallo dell’era Amadeus.

Anche lo studio è leggermente cambiato, con dei toni leggermente piu caldi, notiamo più rosso e piu giallo in studio forse a voler “riscaldare” le case degli italiani, rispetto ai toni piu freddi che amava Amadeus. Per finire l’abbigliamento, ormai Stefano de Martino ha un suo format, in tutte le sue trasmissioni si presenta in pantalone blu e camicia sartoriale bianca con risvolti. La presenza scenica è indiscutibile ed è oggettivamente un bel vedere per i telespettatori prima di cena, Amadeus prediligeva le giacche damascate e quasi sempre blu. Un abbigliamento elegante ma senza giacca per Stefano de Martino che può contare sul suo fisico da ballerino per “spaccare” meglio lo schermo.

Tutto sommato un buon inizio per il conduttore, non del tutto scontata. Un impegno lavorativo sicuramente importante che lo vedrà nelle case degli italiani 7 giorni su 7.

Stefano de Martino omaggia Amadeus in studio, inizio con polemiche

Stefano de Martino che prima della prima puntata aveva fatto una confessione prima del debutto ad Affari Tuoi: “Cosa mi ha detto Amadeus” in studio nella prima puntata omaggio il collega ed ex conduttore Amadeus dicendo al momento in cui i concorrendi erano rimasti in gioco con 2 pacchi rossi, “E come direbbe Amadeus, Soldi sicuri” un giusto omaggio a chi questo programma lo ha condotto egregiamente.

Le polemiche di queste ore sono legate al fatto che Stefano de Martino non avrebbe ad inizio puntata salutato il precedente conduttore, probabilmente un saluto sarebbe stato un passo giusto per rendere omaggio a chi questa trasmissione l’ha riportata in auge.