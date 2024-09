Stefano De Martino alla guida di Affari Tuoi: arriva la frecciatina di Belen Rodriguez

Stefano De Martino ha debuttato come conduttore di Affari Tuoi al posto di Amadeus, che ha traslocato su Canale Nove. Una tappa importante per la sua carriera che l’ha visto in costante crescita negli ultimi anni. Il programma sta ottenendo un discreto successo e sui social non è passato inosservato neanche all’ex moglie Belen Rodriguez, che ha scherzato sulla sua presenza nel format. La madre di Santiago su Instagram ha risposto ad un fan che le suggeriva di partecipare ad Affari Tuoi. L’argentina ha risposto in questo modo: “Non sono stati buoni affari.” Una vera e propria frecciatina nei confronti di Stefano De Martino, che però non l’ha turbato sempre più proiettato ad un futuro roseo in mamma Rai.

Stefano De Martino continua a conquistare il pubblico di Affari Tuoi

A quanto sembra il passato turbolento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra essere ormai un ricordo. I due infatti cercano di mantenere i rapporti cordiali sopratutto per il bene di Santiago che quest’anno frequenta la prima media. A tal proposito, il conduttore di Affari Tuoi ha affermato che in questo momento il loro rapporto è tranquillo e sereno. Escluso un ritorno di fiamma, il padre di Santiago continua a conquistare il pubblico italiano. La Rai ha deciso di puntare tutto su di lei, tanto che presto sarà al timone di altri show. L’uomo sarà il quarto giudice rotante di Tale e quale show in programma dal 20 settembre sui teleschermi di Rai 1. Lo show tornerà con Carlo Conti con un cast tutto nuovo tra cui anche Alessia Marcuzzi nella giuria.