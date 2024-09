Affari Tuoi, Stefano De Martino sotto attacco, il pubblico furioso: “Ridateci Amadeus”

Ieri è andata in onda la prima puntata di Affari Tuoi con la conduzione di Stefano De Martino. L’ex marito di Belen Rodriguez ha preso il comando della storica trasmissione del access-time di Rai 1 al posto di Amadeus, che ha deciso di trasferirsi su Canale Nove dove si occuperà di tutta la parte dell’intrattenimento. Tuttavia, la conduzione di Stefano De Martino non è piaciuta al pubblico da casa. Molti sono apparsi furiosi, tanto da chiedere il ritorno di Amadeus. Alcuni hanno scritto le seguenti parole: “Ridateci Amadeus, ci manchi”. Gli utenti inoltre hanno accusato il conduttore di condurre in modo impacciato, tanto da far diventare noioso il programma. Nonostante le critiche, il conduttore è riuscito a portare a casa la serata, ottenendo oltre 24,85% sui teleschermi di Rai 1.

Stefano De Martino omaggia Amadeus a Affari Tuoi

Nel corso della puntata di ieri 2 settembre di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha voluto rendere omaggio a Amadeus. L’uomo infatti ha dichiarato le seguenti parole: “Come direbbe il buon Amadeus soldi sicura” quando i due concorrenti sono arrivati all’ultima parte del gioco con due pacchi rossi. Una frase che è stata apprezzata dal pubblico, che l’aveva criticato per non aver omaggiato all’inizio della puntata il suo precedessore. In una recente intervista, il conduttore aveva parlato de Il Dottore, figura importantissima del programma. L’ex marito di Belen Rodriguez ha affermato che con il notaio si è instaurato un bel rapporto anche se lui resta dalla parte dei concorrenti.